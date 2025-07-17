Trump'ın faiz indirimi baskısı sürüyor! Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklenti ne yönde?
Fed faiz kararı piyasaların odağında olmaya devam ediyor. Öte yandan, küresel piyasalar, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları sonrasında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bağımsızlığına ilişkin endişelerin devam etmesiyle karışık bir seyir izliyor. Trump'ın Fed'e yönelik uyguladığı indirim baskısının Bankanın enflasyonla mücadelesinde ereken hamleleri yapamayacağına ilişkin endişelerin devam etmesine neden oluyor. Peki, Fed cephesinde gelişmeler nedir, Fed faiz kararını ne zaman açıklayacak? İşte, tüm detaylar...
Fed faiz kararı piyasalar tarafından beklenirken, Trump'ın indirim baskısı da sürüyor. Bu durum hem Bankanın enflasyonla mücadelede gereken hamleleri yapamayacağına ilişkin endişelerin devam etmesine neden olurken hem de Fed'in bağımsızlığına yönelik soru işaretleri yaratıyor. Peki, Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak, son gelişmeler nedir? İşte, Fed faiz kararı ve Trump ile Powell arasındaki gerilimin detayları...
FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Fed'in bir sonraki toplantısı, 29-30 Temmuz'da yapılacak. Faiz kararı 30 Temmuz saat 22.00'de ilan edilecek.
2025 HAZİRAN FED FAİZ KARARI NE OLDU?
Fed'den yapılan açıklamada, faiz oranının sabit tutulması kararının oy birliğiyle alındığı belirtildi. Açıklamada, bankanın hedeflerinin desteklenmesi amacıyla federal fon oranı hedef aralığının yüzde 4,25-4,50 arasında sabit tutulmasına karar verildiği bildirildi.
POWELL VE TRUMP ARASINDAKİ GERİLİM SÜRÜYOR
Başkan Trump'ın göreve başlamasından bu yana ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'a faizleri indirme konusunda baskı yapması Bankanın enflasyonla mücadelede gereken hamleleri yapamayacağına ilişkin endişelerin devam etmesine neden oluyor.
Bu durum Fed'in bağımsızlığına ilişkin belirsizliklerin de sürmesine neden oluyor. Bu belirsizliklere bir de Trump'ın tarifeleri eklenince enflasyonist baskıların daha da artabileceğine yönelik endişeler tetikleniyor.
ABD basınında Trump'ın Temsilciler Meclisi'nden bazı Cumhuriyetçilere ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ı görevden alacağını söylediği yönünde haberler yer alırken, Trump ise Powell'ı kovmayı planlamadığını bildirdi.
TRUMP İNDİRİM ÇAĞRISINA DEVAM EDİYOR
Trump, Powell'ın faizleri indirmekte geç kaldığını, bu yüzden de lakabının "çok geç" olduğunu ifade etti. Trump, Powell'ı kovma fikrini masadan kaldırmadığını belirterek, "Ancak dolandırıcılık nedeniyle ayrılmak zorunda kalmadığı sürece bunun pek olası olmadığını düşünüyorum." dedi.
Bazı Cumhuriyetçilerle "Powell'ı kovma konsepti" hakkında konuştuğuna işaret eden Trump, "Siz ne düşünüyorsunuz?" diye sorduğunu, neredeyse hepsinden "Powell'ı kovması gerektiği" yanıtını aldığını aktardı.
Analistler, böyle bir hamlenin piyasaların istediği düşük faiz oranlarına ulaşmasına yardımcı olabileceğine ancak Fed'in enflasyonu kontrol altında tutmak için gereken hamleleri yapamayacağı riskini de beraberinde getirebileceğini söyledi.
FED YETKİLİLERİNDEN PEŞ PEŞE FAİZ İNDİRİMİ AÇIKLAMASI
Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller para politikasının sıkı olduğunu ve bu ay politika faizinde indirim düşünebileceklerini ifade ederek, bu konuda azınlıkta olduğunu ve bu durumun siyasi bir konu olmadığını söyledi.
San Francisco Fed Başkanı Mary Daly de faiz oranlarını düşürmeye başlama zamanının yaklaştığını belirterek, bu yıl iki faiz indiriminin uygun olabileceğini ifade etti.
St. Louis Fed Başkanı Alberto Musalem, enflasyon üzerinde yukarı yönlü riskler gördüğünü ancak tarifelerin fiyatlar üzerinde kalıcı bir etkisi olup olmayacağını bilmek için henüz erken olduğunu söyledi.
Fed yetkililerinden gelen faiz indirimi sinyalleri bankanın bu ay olmasa da, eylülde faiz indirimine gideceği ihtimallerini güçlendirdi.
Makroekonomik veri tarafında, ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 5 Temmuz ile biten haftada 227 bine inerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.
Bu gelişmelerin etkisiyle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,37 seviyesinde bulunuyor. Altının ons fiyatı Fed'in faiz indirimlerine yönelik iyimserliğin artmasıyla yükselişini 3. işlem gününe taşıyarak yüzde 0,3 artışla 3 bin 335 dolardan alıcı buluyor.
Dolar endeksi de yüzde 0,1 yükselişle 97,8 seviyesinde bulunurken, Brent petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,2 düşüşle yatay seyirle 68,2 dolardan işlem görüyor.
Bitcoin fiyatı da artan risk iştahı ve kurumsal alımların etkisiyle 118 bin 52 dolara çıkarak rekor seviyeyi gördü.
FED'İN FAİZ İNDİRME OLASILIĞI ZAYIFLIYOR
ABD'de açıklanan istihdam raporu ülkede iş gücü piyasasının güçlü kaldığına işaret etti. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası kararlarında önemli ağırlığı bulunan iş gücü piyasasına dair alınan olumlu sinyaller Bankanın gevşeme döngüsüne ilişkin belirsizlik oluşturdu. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yıl genelinde toplam 3 kez faiz indirimi yapacağına ilişkin öngörüler zayıflarken, Fed'in eylülde politika faizini 25 baz puan indireceği ihtimali yüzde 88'den yüzde 72'ye geriledi.
Fed'in faiz indirimi beklentilerinin zayıflamasıyla güçlenen dolar endeksinin enerji ve baz metaller üzerinde baskı oluşturabileceğini de belirten analistler, küresel piyasalarda artabilecek oynaklıkla birlikte yatırımcıların daha temkinli hareket edebileceğini de ifade etti.