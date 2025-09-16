Trump'ın Fed üyesi Cook'u görevden almasına mahkeme engeli

ABD'nin başkenti Washington'daki mahkeme, Fed Yönetim Kurulu üyelerinin yalnızca "haklı neden" ile görevden alınabileceğini hatırlatarak, Cook'un görevden alınmadan önce bilgilendirilme ve savunma hakkı olduğunu belirtti.

AA'nın haberine göre; mahkeme, Trump'ın Cook'u görevden almasını engelleyen alt mahkeme kararının durdurulması talebini kabul etmedi.

ABD basınında yer alan haberlerde, Trump yönetiminin bu kararı Yüksek Mahkemeye taşımasının beklendiği aktarıldı.

TRUMP GÖREVDEN ALMIŞTI

Trump, 25 Ağustos'ta Fed Yönetim Kurulu Üyesi Cook'u "mortgage sözleşmelerinde yanlış beyanlarda bulunduğu" gerekçesiyle görevden aldığını açıklamıştı.

Sosyal medya hesabından Cook'a yazdığı mektubu paylaşan Trump, Fed Yasası'nın kendisine verdiği yetkilere işaret ederek, "Fed Yönetim Kurulu üyeliği görevinden derhal alınmış bulunmaktasınız." ifadesini kullanmıştı.

Trump, söz konusu yasanın, kendisinin takdirine bağlı olarak "haklı neden" olması halinde bir yönetim kurulu üyesinin görevden alınmasını mümkün kıldığını belirterek, Cook'u görevden alması için yeterli sebep bulunduğunu kaydetmişti.