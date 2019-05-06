ABD Başkanı Donald Trump’ın dün attığı ve Çin ile yaşanan ticaret savaşını daha da alevlendirecek tweeti küresel piyasaları karıştı. Çin'in ticaret müzakerelerini yavaşlattığını gerekçe gösteren Trump, "Çin, 10 aydır ABD'ye 50 milyar dolar değerindeki yüksek teknoloji ürünlerinde yüzde 25, 200 milyar dolar değerindeki diğer ürünlerinde ise yüzde 10 gümrük vergisi ödüyor. Bu yüzde 10 da yüzde 25'e çıkacak. Çin'den gelen 325 milyar dolar değerindeki diğer ürünler halen vergilendirilmiyor ancak yakında yüzde 25 olacak" ifadelerini kullandı.

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Dünyanın en büyük iki ekonomisi arasında iplerin gerilmesini sağlayan bu açıklamanın ardından ilk olarak Asya borsalarında büyük bir sarsıntı yaşandı. Şanghay Borsası Bileşik Endeksi’nde kayıplar yüzde 6’ya dayanırken, Hong Kong Borsası’ndaki düşüş yüzde 3.20’yi buldu. Japonya’da ise Tokyo Borsası’nda kayıplar yüzde 1’e yaklaşsa da günü yüzde 0.22 düşüşle tamamladı. Bazı uzmanlar tarafından Çin ile ABD arasındaki ticaret savaşından olumlu etkilendiği belirtilen Hindistan’da Mumbai Borsası bu görüşe aldırış etmeden yüzde 0.8 geriledi. Bunun yanında Avustralya Borsası’ndaki düşüş de yüzde 1’e yaklaştı.

SATIŞ DALGASI ASYA'DA BAŞLADI Ülke Değişim(%) Çin -5,69 Hong Kong -3,23 Tayvan -1,80 Avustralya -0,89 Hindistan -0,77 Japonya -0,22

ALMANYA VE FRANSA'DA BÜYÜK KAYIP

İki en büyük ticaret partneri arasında yaşanan gerilim Avrupa Birliği ülkelerini de vurdu. Avrupa borsaları hemen açılışta yüzde 2 civarında düştü. Bu 2019 yılında Avrupa borsalarında açılışta yaşanan en sert düşüş oldu. Yaşanan bu gelişmelerden Borsa İstanbul da etkilendi. BIST 100 endeksinde kayıplar saat 10.15 itibarıyla yüzde 1.64'ü buldu.