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Trump'ın yaptırım kararlarına ABD medyasından tepki

New York Times gazetesi Trump'ın gümrük vergilerine ilişkin aldığı kararların, Dünya Ticaret Örgütünde yeni bir krize kapı açtığını yazdı. Yazıda, ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergileri konusunda aldığı kararların ülkenin müttefiklerini, siyasileri ve işletmeleri rahatsız ederken, Dünya Ticaret Örgütünde (DTÖ) de yeni bir krize kapı araladığı belirtildi

13.08.2018 - 05:41 | Güncelleme: AA

New York Times'ın haberine göre, Trump, çelik ve alüminyum üzerindeki gümrük vergilerini, ulusal güvenlik ya da ABD'li metal üreticilerini küresel rekabetten kurtarmak için değiştirdiğini söylese de Kanada, Meksika ve AB gibi DTÖ üyeleri kendi metallerinin ABD'ye bir tehdit oluşturmadığını belirtiyor.

DTÖ ise alacağı her kararın örgüt içinde bir probleme yol açabileceğinden endişe ediyor. Örgütte Trump yönetimine karşı alınacak her bir karar, ABD'nin örgütten ayrılmasına yol açabileceği gibi, Amerika lehine alınan bir karar da örgütün diğer ülkeler üzerindeki etkisini azaltıp, bu ülkeleri örgütün normlarının dışına çıkarak kendi ulusal güvenlik çıkarlarını korumaya itebilir.

DTÖ'nün eski Genel Direktör Yardımcısı ve Ulusal Dış Ticaret Konseyi Başkanı Rufus Yerxa yaptığı açıklamada, "Eğer ABD, ulusal güvenlik çıkarlarınız içinse istediğinizi yapabileceğinizi söyleyerek DTÖ sisteminin kurallarını yeniden yazarsa, dünyadaki her ülkenin en kritik ulusal güvenlik çıkarının ne olduğuna dair yeni bir tanımla gelmesine hazırlı olmak gerekir." ifadelerini kullandı.

DTÖ Genel Direktörü Robeto Azevedo da Trump'ın gümrük vergileri kararlarının hassas bir durum oluşturduğuna dikkati çekerek, "Trump'ın kararları, ne kadar objektif, dengeli ve tarafsız olursa olsun, sonuçta birileri çok mutsuz olacak." uyarısında bulunmuştu.

AA'nın haberine göre Trump yönetimi, son birkaç ay için ABD'ye ticarette "adil davranmadığını" öne sürdüğü ülkelerden ithal edilen başta çelik ve alüminyum olmak üzere çok sayıda ürün için ilave gümrük tarifeleri açıklamıştı.

Başkan Trump son olarak Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerin şu an iyi olmadığını ifade ederek, Türkiye'ye yönelik çelik ve alüminyum tarifelerini iki katına çıkarma talimatı verdiğini duyurmuştu.

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