Afet bölgesini gezerek kasırgadan zarar gören vatandaşlarla görüşen ABD Başkanı, kalabalıktan kendisine uzatılan bir İncil'i imzaladı. Trump'ın imzası, sosyal medyada geniş yankı buldu. Sosyal medya kullanıcıları, Trump'ın, sanki kendi çıkardığı kitabını imzalıyor gibi bir tavrı olduğunu belirtti. Melania Trump'ın da aynı İncil'e imza attığı belirtildi.

— Sarah Cooper (@sarahcpr) March 8, 2019

Din adamlarına Trump'ın İncil'i imzalamasının doğru olup olmadığı sorusu yöneltilirken, sorun olmadığını söyleyenler de, yanlış olduğunu savunanlar da oldu.

Güneyli Baptist Toplumu İlahiyat Fakültesi'nden Hershael York, tıpkı eski başkanlarda da olduğu gibi Trump'ın İncil'i imzalamasında sorun olmadığını, çünkü İncil'in ve göz önündeki siyasetçilerin vatandaşlar için anlamlı olduğunu söyledi.

Ancak Trump'ın kameralara oynadığını ve bunun 'politik bir hareket' olduğunu söyleyenler de oldu.

Geçmişte, ABD Eski Başkanı Ronald Reagan'ın 1986 yılında İranlı yetkililere imzalanmış bir İncil verdiği belirtildi.