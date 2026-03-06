Canlı
        Trump, İran savaşını anlattı: Messi ve takım arkadaşları alkışladı!

        ABD Başkanı Donald Trump, MLS şampiyonu Inter Miami'yi Beyaz Saray'da konuk ederken İran'a yönelik sert açıklamalarda bulundu. Dünyaca ünlü Lionel Messi ve Luis Suarez'in de aralarında bulunduğu futbolcuların Trump'ın savaş konuşmasını alkışlaması dünya gündemine oturdu.

        AA / Habertürk
        06.03.2026 - 11:12
        Trump'ın İran açıklamasına Messi'den alkış!

        ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan Futbol Ligi’nde (MLS) şampiyonluğa ulaşan Inter Miami’yi Beyaz Saray’da ağırladı. Kulüp yönetimi, teknik ekip ve futbolcuların katıldığı davette Lionel Messi de yer aldı.

        Trump, Beyaz Saray’da geçen yıl Amerikan futbol ligi MLS'te şampiyon olan Inter Miami takımını kabulünde İran gündemini değerlendirdi.

        İsrail ile birlikte İran'a saldırma kararı aldıklarını, aksi halde İran'ın kendilerini vuracağını öne süren Trump, şu ana dek İran'ın donanmasını, füzelerini ve hava kuvvetlerini büyük oranda imha ettiklerini iddia etti.

        Trump, "İranlılar bir anlaşma imzalamamı istiyorlar, onlara çok geç kaldıklarını söyledim. Şu anda biz onlardan daha fazla savaşmak istiyoruz." diye konuştu.

        İran'a ait 24 gemiyi vurduklarını belirten Trump, "İran Devrim Muhafızlarına, orduya ve polise silahlarını bırakması çağrısı yapıyorum, yoksa hepsi öldürülecek. İran halkına da ayağa kalkıp ülkelerini geri alma çağrısı yapıyorum." ifadelerini kullandı.

        Trump ayrıca, İran'ın füzelerinin yüzde 60'ının, füze rampalarının ise yüzde 64'ünün ABD ve İsrail saldırılarında imha edildiğini savundu. "Önce İran'la işimizi bitirmek istiyoruz." şeklinde konuşan Trump, daha sonra Küba'ya eğileceklerini ve bu ülkeyle ilgili adımlar atacaklarını vurguladı.

        LIONEL MESSI VE YANINDAKİLER DAKİKALARCA ALKIŞLADI

        Trump’ın bu konuşması sırasında Inter Miami futbolcularının tepkileri sosyal medyada gündem oldu. Başta Lionel Messi ve Luis Suarez gibi yıldızların savaş çığırtkanlığı yapan Donald Trump’ı dakikalarca alkışlaması tepki çekti.

        PELE İLE KIYASLADI

        Trump, sohbet sırasında futbol tarihinin efsane isimlerinden Pele ile Messi’yi de karşılaştırdı.

        Arjantinli yıldız için övgü dolu sözler kullanan Trump, “Sen Pele’den daha iyi olabilirsin. Kim daha iyi? Sen mi, Pele mi? Evet kabul ediyorum, sen ondan daha iyisin ama o da harikaydı.” dedi.

        ÖZEL FORMA HEDİYESİ

        Trump'a 47 numaralı Inter Miami forması hediye edildi. Ayrıca tüm takımın imzaladığı futbol topu da verildi.

        CENTCOM: İrana ait İHA gemisi vuruldu

        ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İran'a ait bir insansız hava aracı gemisinin vurulduğunu duyurdu.

