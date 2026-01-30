Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 13.831,09 %3,16
        DOLAR 43,4911 %0,13
        EURO 51,9385 %-0,22
        GRAM ALTIN 7.281,23 %-3,31
        FAİZ 34,50 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 155,34 %-4,52
        BITCOIN 82.859,00 %-1,80
        GBP/TRY 59,8834 %-0,27
        EUR/USD 1,1930 %-0,34
        BRENT 69,74 %-1,37
        ÇEYREK ALTIN 11.904,81 %-3,31
        Haberler Ekonomi Enerji Trump kararnameyi imzaladı: Küba'ya petrol satan ülkeler vergi ödeyecek - Enerji Haberleri

        Trump kararnameyi imzaladı: Küba'ya petrol satan ülkeler vergi ödeyecek

        ABD Başkanı Donald Trump, ulusal acil durum ilan eden ve Küba'ya petrol satan veya sağlayan ülkelerden ithal edilen mallara gümrük vergisi uygulanmasına olanak tanıyan bir kararname imzaladı. Açıklamada, ABD'nin ulusal güvenliğinin ve dış politikasının "Küba rejiminin kötü niyetli eylem ve politikalarından" korunmasının amaçlandığı ifade edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2026 - 08:19 Güncelleme: 30.01.2026 - 08:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Küba'ya petrol satan ülkeler vergi ödeyecek
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Trump'ın Küba hükümetinin ABD'ye yönelik tehditlerini ele aldığı aktarıldı.

        Açıklamada, kararnameyle ABD'nin Küba'ya doğrudan veya dolaylı olarak petrol sağlayan ülkelerden yapılan ithalata ek gümrük vergisi uygulamasına olanak tanıyan yeni bir tarife sistemi getirileceği belirtildi.

        Dışişleri ve ticaret bakanlarına tarife sistemini ve ilgili tedbirleri uygulamak için kurallar ve yönetmelikler yayımlamak da dahil olmak üzere gerekli tüm önlemleri alma yetkisi verildiği aktarılan açıklamada, ABD'nin ulusal güvenliğinin ve dış politikasının "Küba rejiminin kötü niyetli eylem ve politikalarından" korunmasının amaçlandığı ifade edildi.

        Açıklamada, Küba veya etkilenen ülkelerin tehdidi gidermek ya da ABD'nin ulusal güvenlik ve dış politika hedefleriyle uyum sağlamak için önemli adımlar atması halinde Başkanın kararnamede değişiklik yapabileceği kaydedildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İş yerine silahlı saldırı: 7 yaralı

        (İHA) Malatya'da bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi yaralandı

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        60 il için sarı kodlu uyarı! Kuvvetli sağanak, kar ve fırtına var
        60 il için sarı kodlu uyarı! Kuvvetli sağanak, kar ve fırtına var
        Trump rica etti, Putin kabul etti
        Trump rica etti, Putin kabul etti
        Bir peluş oyuncak hakkında toplatma kararı
        Bir peluş oyuncak hakkında toplatma kararı
        İşgücü de işsizlik de azaldı
        İşgücü de işsizlik de azaldı
        Trump'tan İran'a gözdağı
        Trump'tan İran'a gözdağı
        Artık sadece IQ değil EQ da önemli!
        Artık sadece IQ değil EQ da önemli!
        Avrupa'da kura günü! İşte muhtemel rakipler
        Avrupa'da kura günü! İşte muhtemel rakipler
        Fenerbahçe 1 puana razı oldu!
        Fenerbahçe 1 puana razı oldu!
        Neden insanların sadece yüzde 10'u solak?
        Neden insanların sadece yüzde 10'u solak?
        Türkiye, 23 üniversitesiyle ilk 500’e girdi
        Türkiye, 23 üniversitesiyle ilk 500’e girdi
        Dünyanın en büyük fonu İstinye'de
        Dünyanın en büyük fonu İstinye'de
        İşletmelerde "zorunlu servis ücreti" yasaklandı
        İşletmelerde "zorunlu servis ücreti" yasaklandı
        İran'dan askeri tatbikat
        İran'dan askeri tatbikat
        93 yaşındaki anneannesini bastonla öldürdü!
        93 yaşındaki anneannesini bastonla öldürdü!
        Tesla'dan iki modele veda kararı
        Tesla'dan iki modele veda kararı
        Türk derbisinde kazanan F.Bahçe Beko!
        Türk derbisinde kazanan F.Bahçe Beko!
        İlk donör heyet karşısında
        İlk donör heyet karşısında
        Tedesco'dan play-off sözleri: Herkesi yenebiliriz!
        Tedesco'dan play-off sözleri: Herkesi yenebiliriz!
        Fenerbahçe'de Kante transferinde vites artırdı!
        Fenerbahçe'de Kante transferinde vites artırdı!
        Faiz kararı sonrası Trump'tan Powell'a sert tepki
        Faiz kararı sonrası Trump'tan Powell'a sert tepki