ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore'de bir yıl tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakılan ve kısa süre sonra hayatını kaybeden Amerikalı öğrenci Otto Warmbier'in ölümü konusunda Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un bilgisi olmadığı şeklindeki açıklamasının yanlış anlaşıldığını savundu.

Twitter hesabından konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Trump, Warmbier'in ölümünden Kuzey Kore'yi sorumlu tuttuğunu belirtti.

Trump, paylaşımında, "Yanlış yorumlanmaktan hiç hoşlanmam, özellikle konu Otto Warmbier ve onun değerli ailesine gelince. Önceki yönetim bu konuda hiçbir şey yapmadı. Elbette Otto'ya yapılan muameleden ve onun ölümünden Kuzey Kore'yi sorumlu tutuyorum. Daha da önemlisi Otto boş yere ölmüş olmayacak. Otto'yu seviyorum ve sık sık onu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Vietnam'da Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile görüşen ve ardından Warmbier hakkında değerlendirmeler yapan Trump, burada Warmbier'in ölümünden Kim Jong Un'un haberinin olmadığını söylediğini ve kendisinin de ona inandığını söylemişti. Trump'ın açıklamaları, Amerikalı öğrencinin ailesinden tepki görmüştü.

"ÖLÜMÜNDEN KİM VE REJİMİ SORUMLU"

Aile, açıklamasında, "Bu zirve boyunca saygılı bir şekilde bekledik. Şimdi konuşma zamanı. Kim ve onun şeytani rejimi, oğlumuz Otto'nun ölümünden sorumludur. Kim ve onun şeytani rejimi, hayal edilemeyecek vahşet ve insanlık dışı uygulamalardan sorumludur. Hiçbir mazeret ya da gereksiz övgü bu durumu değiştiremez." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump, Kim ile Hanoi'de yaptığı görüşmenin ardından düzenlediği basın toplantısında, Warmbier'in ölümüyle ilgili, "(Kim) Bana olayla ilgili bilgisinin olmadığını söyledi, sonradan öğrendiğini söyledi, ben de bunu doğru kabul ediyorum." açıklamasını yapmıştı.

WARMBIER'İN ÖLÜMÜ

Warmbier, 2016'da seyahat amaçlı bulunduğu ülkede kaldığı oteldeki bir "propaganda posterini çalmak" suçlamasıyla 15 yıl hapis ve ağır çalışma cezasına çarptırılmıştı.

Amerikalı öğrenci, yaklaşık bir yıl hapiste tutulduktan sonra sonra 2017 Haziran'da sağlık durumu kötüye gittiği gerekçesiyle ülkesine iade edilmişti. Warmbier, ABD'ye ayak bastıktan yalnızca 6 gün sonra kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Doktorlar yaptıkları ilk muayene sonrasında Warmbier'in nörolojik bakımdan "tepkisiz uyanıklık halinde" olduğunu belirtmişti. Ailesi, Warmbier'e otopsi uygulanmasına izin vermemişti.

Kuzey Kore yönetimi ise Otto Warmbier'e işkence uygulandığı iddialarını reddetmiş, Amerikalı öğrencinin sağlık durumunun hapishanede yaşadığı gıda zehirlenmesi nedeniyle bozulduğunu ileri sürmüştü.

ABD'de Federal Mahkeme, Kuzey Kore yönetimini, Warmbier'e işkence edildiği gerekçesiyle 501 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum etmişti.