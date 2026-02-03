Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 13.620,95 %-1,57
        DOLAR 43,4841 %0,06
        EURO 51,4132 %0,27
        GRAM ALTIN 6.742,95 %3,68
        FAİZ 34,44 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 117,18 %4,82
        BITCOIN 78.545,00 %0,10
        GBP/TRY 59,5691 %0,24
        EUR/USD 1,1816 %0,21
        BRENT 66,06 %-0,36
        ÇEYREK ALTIN 11.024,73 %3,68

        Trump, kritik mineral rezervi projesini duyurdu

        ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan sanayisi için 12 milyar dolarlık "kritik mineral rezervi" girişimini duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.02.2026 - 07:24 Güncelleme: 03.02.2026 - 07:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trump, kritik mineral rezervi projesini duyurdu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

        Amerikan şirketlerinin yıllardır piyasa aksaklıkları sırasında kritik minerallerin tükenmesi riskiyle karşılaştığına işaret eden Trump, "Amerikan şirketlerinin ve çalışanlarının herhangi bir kıtlıktan zarar görmemesini sağlamak için Project Vault adıyla bilinecek bir girişimi başlatıyoruz" diye konuştu.

        Trump, "Uzun zamandır ulusal savunma için stratejik petrol rezervimiz ve kritik mineraller stokumuz olduğu gibi, şimdi de Amerikan sanayisi için bu rezervi oluşturuyoruz, böylece herhangi bir sorun yaşamayacağız" ifadesini kullandı.

        Bu girişimin 10 milyar dolarlık ABD İhracat-İthalat Bankası finansmanı ile 2 milyar dolarlık özel sektör finansmanını bir araya getireceğini kaydeden Trump, Amerikan vergi mükelleflerinin projeyi başlatmak için kullanılan kredinin faizinden kar elde etmesini beklediklerini anlattı.

        Trump, hükümetin son bir yılda ABD'nin ihtiyaç duyduğu tüm kritik mineralleri ve nadir toprak elementlerini temin etmek için "olağanüstü" adımlar attığını belirterek, madencilik projelerine yatırım yaptıklarını ve federal izin süreçlerini hızlandırdıklarını anımsattı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı!
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı!
        AB’de asgari ücret zamları ne oldu?
        AB’de asgari ücret zamları ne oldu?
        Merkez Bankası Başkan Yardımcılıklarına atama
        Merkez Bankası Başkan Yardımcılıklarına atama
        Jhon Duran,Rusya yolcusu!
        Jhon Duran,Rusya yolcusu!
        Çifte cinayet! Sebebi belli oldu, bir kişi tutuklandı
        Çifte cinayet! Sebebi belli oldu, bir kişi tutuklandı
        N'Golo Kante, Fenerbahçe'de: İstanbul'a geliyor!
        N'Golo Kante, Fenerbahçe'de: İstanbul'a geliyor!
        "Anlaşamazsak, muhtemelen kötü şeyler olacak"
        "Anlaşamazsak, muhtemelen kötü şeyler olacak"
        Galatasaray'dan orta saha hamlesi: Anlaşma sağlandı!
        Galatasaray'dan orta saha hamlesi: Anlaşma sağlandı!
        Yeşilçam'ın emektar isminden acı haber
        Yeşilçam'ın emektar isminden acı haber
        Beşiktaş, Hyeon-gyu Oh transferinde mutlu sona ulaştı!
        Beşiktaş, Hyeon-gyu Oh transferinde mutlu sona ulaştı!
        Fenerbahçe’den 20 yıl sonra ilk!
        Fenerbahçe’den 20 yıl sonra ilk!
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        Trump'ın adı, 5 bin 300 Epstein dosyasında geçiyor
        Trump'ın adı, 5 bin 300 Epstein dosyasında geçiyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Medvedev: Küresel çatışma ihtimali dışlanamaz
        Medvedev: Küresel çatışma ihtimali dışlanamaz
        Suriye güvenlik güçleri Haseke'de
        Suriye güvenlik güçleri Haseke'de
        Pankreas kanserini tedavi eden araştırmacılara klinik deneyler için en az 30 milyon euro gerekiyor
        Pankreas kanserini tedavi eden araştırmacılara klinik deneyler için en az 30 milyon euro gerekiyor
        Fenerbahçe'den Kocaeli'de duble!
        Fenerbahçe'den Kocaeli'de duble!
        İran basını: Pezeşkiyan müzakere talimatı verdi
        İran basını: Pezeşkiyan müzakere talimatı verdi
        Togg'un yeni rengi Seyhan oldu
        Togg'un yeni rengi Seyhan oldu