ABD Başkanı Donald Trump ile çalıştığı yılları konu alan 'Kaçık' (Unhinged) adlı kitabıyla gündeme gelen Beyaz Saray eski danışmanlarından Omarosa Manigault Newman, ABD liderinin eşi Melania’yı kendisinden boşanması halinde vatandaşlıktan çıkartmakla tehdit ettiğini öne sürmüştü.

Newman, 1996'da üstün yetenekli insanlara verilen 'Einstein' (EB-1) vizesiyle ABD'ye yerleşen Slovenya göçmeni First Lady'nin vize almasında Trump'ın rol oynadığını, 1998'de Donald Trump ile tanışan Melania'nın Trump ile evlendikten bir yıl sonra 2006'da ABD vatandaşlığına geçtiğini iddia ediyor. Newman, Trump'ın eşinin vatandaşlıkta çıkarılması için, vize işlemlerinde usulsüzlük yapıldığını itiraf edebileceğini vurguluyor.



Newman kitabında, "Kendisini Rusya soruşturmasında affedebileceğini söyleyen bir adam, vize skandalında mı aynı şeyi yapmayacak?" diye yazıyor.

Newman'ın bu iddialarına bir yenisi eklendi. Newman, ABD Başkanı Trump'ın boşanmasın diye Slovenya göçmeni olan eşi Melania Trump'ı 'sınır dışı tehdidi' ile rehin tutuyor olabileceğini öne sürdü. Omarosa, Trump'ın sık sık boşanmak istediği söylentileri çıkan Melania'ya karşı bunu kullanabiliyor olabileceğini iddia etti. Melania Trump'ın sözcüsü Stephanie Grisham iddiayı reddetti.

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