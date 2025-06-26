Wall Street Journal'daki özel habere göre ABD Başkanı Donald Trump, son dönemlerde daha da sert şekilde eleştirdiği Powell'ın yerine geçecek kişiyi Eylül veya Ekim'de duyurmayı düşünmeye başladı. İsmini açıklamayan bir kaynak Trump'ın Powell'a olan öfkesinin bu yaz daha da erken bir duyuruya yol açabileceğini söyledi.

Konuya yakın kişilere göre Trump, daha önce de Fed'de görev yapmış Kevin Warsh veya Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett'i düşünüyor. Hazine Bakanı Scott Bessent, her iki kişinin müttefikleri tarafından Trump'a potansiyel aday olarak öneriliyor. Diğer adaylar arasında eski Dünya Bankası Başkanı David Malpass ve Fed yetkilisi Christopher Waller da yer alıyor.

Ancak Powell'ın döneminin sona ermesine daha 11 ay var. Yani yeni başkan önümüzdeki Mayıs ayına kadar göreve başlamayacağı için, bu yaz veya sonbaharda seçimi duyurmak, normalde beklenen süre olan üç ila dört aya kıyasla çok daha erken olacak. Ve uzmanlara göre erken bir duyuru, görevi bekleyen başkanın, Powell'ın görev süresi sona ermeden önce para politikasını yönlendirmeye çalışan 'gölge başkan' gibi yatırımcıların muhtemel yol hakkındaki beklentilerini etkilemesine olanak tanıyabilir.