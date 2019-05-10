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Trump'tan İran'a hem tehdit hem davet!

AA

İran'ın son dönemdeki adımlarını "tehditkar" şeklinde nitelendiren ABD Başkanı Donald Trump, bir yandan üstü kapalı olarak Tahran'ı tehdit etti, diğer yandan yeni bir nükleer anlaşma için İranlı liderlerle konuşmaya açık olduğunu söyledi.

Donald Trump

Beyaz Saray'da düzenlenen bir etkinlikte konuşan ABD Başkanı Trump, son günlerin en önemli gündem maddelerinden ABD-İran gerginliğine ilişkin soruları yanıtladı.

İran'ın ABD için bir tehdit olduğunu kaydeden Trump, "İran çok tehditkar davranıyordu. (İran konusunda) Bilmek istemeyeceğiniz şeyleri biliyoruz. O yüzden ülkemizi koruyacak tedbirleri almamız lazım." şeklinde konuştu.

ASKERİ KARŞILAŞMA İHTİMALİNE AÇIK KAPI

ABD ile İran arasında askeri bir karşılaşma ihtimalinin olup olmadığı sorusuna, "Bunu her zaman söyleyebilirsiniz. Buna hayır demek istemem ama umarım öyle bir şey olmayacaktır." diye cevap veren Trump, İranlı liderlerin kendisini aramasını istediğini ancak eski Dışişleri Bakanı John Kerry'nin İranlılara "Trump ile konuşmaması gerektiğini" söylediğini belirtti.

Resmi bir görevde olmadığı halde Kerry'nin söz konusu çabasının ilgili yasaların ihlali anlamına geldiğini savunan Trump, Kerry'nin bundan dolayı yargılanması gerektiğini ifade etti.

"BENİ ARASINLAR"

İran ile nükleer anlaşmadan ayrılmalarından sonra İran ekonomisinin oldukça kötüleştiğini belirten Trump, "Yapmaları gereken şey şu: Beni arasınlar, oturup konuşalım ve adil bir anlaşma yapalım. Nükleer silaha sahip olmalarını istemiyoruz; istediğimiz çok bir şey değil. Bu, onları yeniden iyi bir pozisyona getirebilir. İran'a zarar vermek istemiyoruz." ifadesini kullandı.

İran'ın ABD'nin onaylayacağı bir anlaşmaya imza atması durumunda bu ülkeye ekonomik olarak yardım etmeye hazır olduklarını dile getiren Trump, benzer durumdaki Kuzey Kore'yi örnek gösterdi ve iki ülkenin de büyük bir potansiyelinin olduğunu söyledi.

ÇİN İLE ANLAŞMA İHTİMALİ

Öte yandan, ABD Başkanı Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'den dün gece çok güzel bir mektup aldığını, Şi'nin mektupta "beraber çalışalım" mesajını gönderdiğini açıkladı.

Çinli yetkililerle bugün bir görüşme yapacağını da dile getiren Trump, Çin'in yeniden müzakere masasına dönmesinin önemli olduğunu vurguladı.

Trump ayrıca, Venezuela konusunda başta Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton olmak üzere birçok isimle yakın çalıştığını kaydetti. Bu ekibin Venezuela konusunda oldukça "heyecanlı" olduğunu belirten Trump, Bolton'a (Venezuela konusundaki) tavrını gösterdiğini ve kendisinin (savaş konusunda) Bolton'dan daha "güvercin" olduğunu ifade etti.

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