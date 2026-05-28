Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Trump'tan Paşinyan'a haziran seçimlerinde tam destek | Dış Haberler

        Trump'tan Paşinyan'a haziran seçimlerinde tam destek

        ABD Başkanı Donald Trump, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'a haziran ayında yapılacak parlamento seçimleri için "tam ve eksiksiz" destek vereceğini açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28 Mayıs 2026 - 03:25 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trump'tan Paşinyan'a haziran seçimlerinde tam destek

        Trump, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Paşinyan'ın politikasını överek 7 Haziran'da yapılacak parlamento seçimlerinde kendisini destekleyeceğini belirtti.

        Paşinyan'ın "harika bir dost ve lider" olduğunu ifade eden Trump, onun ülkesini "güçlü, zengin ve son derece güvenli bir hale getirdiğini" vurguladı.

        Trump, "Nikol, Ermenistan ve tüm Güney Kafkasya bölgesi için barış ve refah vizyonumu bütünüyle paylaşıyor" ifadesini kullandı.

        ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun kısa süre önce Ermenistan'a yaptığı ziyareti hatırlatan Trump, bu ziyarette her iki ülke adına "önemli anlaşmalarda ilerleme sağlandığına" değindi.

        Trump, ABD ve Ermenistan'ın yakında, Kafkasya'nın güneyini "dönüştürecek" ve Amerikan enerji şirketlerinin Orta Asya'dan ABD'ye kadar uzanan bir erişim sağlamasına yardımcı olacak "Uluslararası Barış ve Refah için Trump Rotası"nın temelini birlikte atacaklarını kaydetti.

        ABD Başkanı Trump paylaşımının devamında, "Nikol'un yardımıyla, ABD'yi, Ermenistan'ı, güney Kafkasya'yı ve Orta Asya'yı, daha önce hiç ulaşmadıkları yüksekliklere taşıyacağız. Ermenistan'ı tekrar büyük yap" ifadelerine yer verdi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İzmir Güzelbahçe Belediye Başkanı Günay gözaltında

        İzmir'in Güzelbahçe Belediyesi'ne düzenlenen operasyonda Belediye Başkanı Mustafa Günay, eşi Nermin Günay ve İmar ve Şehircilik Müdürü Özgür Bayraktar'ın da aralarında olduğu 7 kişi sabah saatlerinde gözaltına alındı

        #ABD Başkanı Donald Trump
        #Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan
        #ermenistan seçimleri
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Konferans Ligi'nde şampiyon C. Palace!
        Konferans Ligi'nde şampiyon C. Palace!
        Trump: Hürmüz herkese açık olacak
        Trump: Hürmüz herkese açık olacak
        İran ile ABD arasında mutabakat muamması
        İran ile ABD arasında mutabakat muamması
        G.Saray'da Lemina ve transfer iddiası!
        G.Saray'da Lemina ve transfer iddiası!
        Kılıçdaroğlu'ndan Özel'in "üyelerle seçim yapalım" önerisine yanıt
        Kılıçdaroğlu'ndan Özel'in "üyelerle seçim yapalım" önerisine yanıt
        Borç tartışması ölümle bitti
        Borç tartışması ölümle bitti
        Juventus'tan Kenan açıklaması!
        Juventus'tan Kenan açıklaması!
        CHP'de iki lüks minibüs satışa çıkarıldı
        CHP'de iki lüks minibüs satışa çıkarıldı
        Kanseri çalıştığı hastanede yendi! "Elime kitle geldi"
        Kanseri çalıştığı hastanede yendi! "Elime kitle geldi"
        İddia: İsrail Trump baskısı nedeniyle Beyrut'u hedef alamadı
        İddia: İsrail Trump baskısı nedeniyle Beyrut'u hedef alamadı
        Fenerbahçe'ye saldırı dosyası tekrardan incelenecek!
        Fenerbahçe'ye saldırı dosyası tekrardan incelenecek!
        Aziz Yıldırım'dan Muriqi bombası!
        Aziz Yıldırım'dan Muriqi bombası!
        Ünlülerden bayram mesajları
        Ünlülerden bayram mesajları
        Beşiktaş Luis'te beklemeye geçti!
        Beşiktaş Luis'te beklemeye geçti!
        Dünyanın en büyük hava kuvvetleri
        Dünyanın en büyük hava kuvvetleri
        Fenerbahçe'de Diego Carlos gelişmesi!
        Fenerbahçe'de Diego Carlos gelişmesi!
        "Murat'ı ben tavladım"
        "Murat'ı ben tavladım"
        İçki içmedikleri halde vücutları alkol üretiyor
        İçki içmedikleri halde vücutları alkol üretiyor
        CHP Grup Başkanı Özgür Özel'den yeni parti açıklaması
        CHP Grup Başkanı Özgür Özel'den yeni parti açıklaması
        Aile saadeti
        Aile saadeti