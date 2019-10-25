Son haftalarda Ankara'ya yönelik çelişkili açıklamalarda bulunan ABD lideri Donald Trump, Türkiye'nin ABD ve Rusya ile ayrı ayrı yaptığı anlaşmaların ardından Suriye'deki durumu değerlendiren yeni bir tweet serisi attı.
Trump son tweet'inde şu ifadelere yer verdi:
- "Türkiye, oldukça yakın bölgelere gitmek için güvenli bölge diye bilinen yerden çekilmekte olan Kürtlere ateş açmaması gerektiğini anlıyor. İhlal halinde geniş çaplı yaptırımların dayatılacağını tekrarlamama gerek yok. İyi gidiyor! DEAŞ'ı Kürtler emniyete alırken Türkiye de yedek destek olarak hazır...
- ... ABD'nin refahı Kasım 2016'dan beri trilyonlarca dolar arttı. Diğer herkes aşağı gitti. Bizim gücümüz ekonomiktir, yeniden inşa edilen ordumuzu kullanmak zorunda kalmamızdan önce çok daha iyi bir alternatiftir. Petrol güvence altına alındı. Askerlerimiz bölgeyi terk etti ve başka yerlere gitmek için Suriye'den ayrılıyor...
- ... Orada sadece 30 gün bulunacaktık - Bu tam 10 yıl önceydi. 20 yıldır, Ortadoğu'yu yanlış anlayan uzman aptallar ne elde ettiğimiz sorduklarında basitçe diyorum ki, petrol, ve şimdi askerlerimizi eve geri getiriyoruz. DEAŞ da kontrol altında!"
Başkan Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Rusya lideri Vladimir Putin arasında imzalanan Soçi Mutabakatı sonrasında, Ankara'ya uyguladıkları yaptırımları kaldırma kararı almıştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 13 Kasım'da başkent Washington'da Trump'la görüşmesi planlanıyor.
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