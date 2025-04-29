Amerika’nın Çin’den ithal edilen ürünlere getirdiği astronomik gümrük vergisi kararı, Amerika’nın doğal taş ve mermer şirketlerini Türkiye pazarına yönlendirdi. Bu sene 9-12 Nisan tarihlerinde 30. kez düzenlenen Marble İzmir Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı’na da bu gelişme yansırken, Marble Sysyems Tureks Turunç Madencilik Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Osman Cavit Turunç'un verdiği bilgiye göre fuara Amerikalı şirketlerden bugüne kadar görülmemiş sayıda katılım oldu.

Amerika, Türk doğal taş sektörünün en çok ihracat yaptığı ülkeler sıralamasında 14 yılın ardından Çin’den zirveyi geri aldı. Türkiye’nin 2024 yılında ABD’ye doğal taş ihracatı yüzde 11’lik artışla 389 milyon dolardan 432 milyon dolara çıktı; Çin’e ihracatımız ise 389 milyon dolarda kaldı. Bunun yanında Amerika’nın yeni gümrük vergisi kararıyla Çin’in pazar kaybettiği doğal taş ve mermer sektöründe Türkiye cazip hale gelmeye başladı.

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'FIRSATA ÇEVİRMELİYİZ'

Doğal taş üretimi ve ihracatının önemli oyuncularından biri olan Marble Sysyems Tureks Turunç Madencilik, 2025 doğal taş koleksiyonları ve projeleriyle fuarda yerini alırken Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Osman Cavit Turunç, Amerika’nın Türk mermerine karşı artan ilgisine dair şunları söyledi: “Amerika’da ciddi bir endişe var. Tedarikçi değiştirme konusunda hızlı davranmak istiyorlar. Çin pazarı kapandığında hazırlıklı olmak için Türkiye’yi en ideal tedarikçi olarak görüyorlar. Dünya mermer ve doğal taş rezervinin yüzde 40’ına sahibiz ve bu kaynağımızı katma değeri yüksek ihracat için fırsata çevirebiliriz. Yıllık 3,5 trilyon dolarlık ithalat yapan ABD’ye doğal taş ihracatımızı kısa vadede 500 milyon dolara, orta vadede 1 milyar dolara çıkarabiliriz.”