Trump, TikTok için verilen süreyi uzattı

Trump, Truth Social sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

ABD Başkanı Trump, "Yönetimim TikTok'u kurtarmak için bir anlaşma üzerinde çok sıkı çalışıyor ve büyük ilerleme kaydettik. Anlaşma gerekli tüm onayları alabilmesi için daha fazla çalışma gerektiriyor, bu nedenle TikTok'u 75 gün daha açık tutmak için bir kararname imzalıyorum." ifadelerini kullandı.

Çin ile iyi niyetle çalışmaya devam etmeyi umduklarını belirten Trump, Çin'in karşılıklı tarifelerden çok memnun olmadığını anladığını, tarifelerin Çin ile ABD arasında adil ve dengeli ticaret için gerekli olduğunu vurguladı.

Trump, bu durumun tarifelerin en güçlü ekonomik araç olduğunu ve ABD'nin ulusal güvenliği için çok önemli olduğunu kanıtladığını kaydetti.

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"TikTok'un karanlığa gömülmesini istemiyoruz." ifadelerini kullanan Trump, "Anlaşmayı sonuçlandırmak için TikTok ve Çin ile birlikte çalışmayı dört gözle bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'DE TİKTOK TARTIŞMASI

TikTok, bir Amerikan firmasına satılmaması halinde ABD'de yasaklanmasını öngören yasa uyarınca 19 Ocak'ta bu ülkede kullanıma kapatılmış, uygulama, aynı gün tekrar erişime açılmıştı.