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        Haberler Ekonomi Teknoloji Sosyal Medya Trump, TikTok için verilen süreyi uzattı - Teknoloji Haberleri

        ABD Başkanı Trump, TikTok için verilen süreyi uzattı

        ABD Başkanı Donald Trump, TikTok'un ABD'li bir firmaya satılmaması halinde ülkede yasaklanmasını öngören yasanın uygulanmasının askıya alınmasına ilişkin daha önce tanıdığı süreyi 75 gün daha uzattığını açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2025 - 22:46 Güncelleme: 04.04.2025 - 22:46
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        Trump, TikTok için verilen süreyi uzattı
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        Trump, Truth Social sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

        ABD Başkanı Trump, "Yönetimim TikTok'u kurtarmak için bir anlaşma üzerinde çok sıkı çalışıyor ve büyük ilerleme kaydettik. Anlaşma gerekli tüm onayları alabilmesi için daha fazla çalışma gerektiriyor, bu nedenle TikTok'u 75 gün daha açık tutmak için bir kararname imzalıyorum." ifadelerini kullandı.

        Çin ile iyi niyetle çalışmaya devam etmeyi umduklarını belirten Trump, Çin'in karşılıklı tarifelerden çok memnun olmadığını anladığını, tarifelerin Çin ile ABD arasında adil ve dengeli ticaret için gerekli olduğunu vurguladı.

        Trump, bu durumun tarifelerin en güçlü ekonomik araç olduğunu ve ABD'nin ulusal güvenliği için çok önemli olduğunu kanıtladığını kaydetti.

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        "TikTok'un karanlığa gömülmesini istemiyoruz." ifadelerini kullanan Trump, "Anlaşmayı sonuçlandırmak için TikTok ve Çin ile birlikte çalışmayı dört gözle bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

        ABD'DE TİKTOK TARTIŞMASI

        TikTok, bir Amerikan firmasına satılmaması halinde ABD'de yasaklanmasını öngören yasa uyarınca 19 Ocak'ta bu ülkede kullanıma kapatılmış, uygulama, aynı gün tekrar erişime açılmıştı.

        ABD Başkanı Trump, görevdeki ilk gününde, bu yasanın uygulanmasının 75 günlüğüne askıya alınması talimatı içeren kararnameyi imzalamıştı.

        Trump, TikTok'un yasaklanmasından yana olmadığını ancak yasağın kaldırılması için yüzde 50'sinin ABD'li bir şirkete devredilmesini istediğini belirterek, "TikTok konusunda satma veya kapatma hakkına sahibiz. Buna biz karar vereceğiz. Çin'in de onayı gerekiyor ama eminim onlar da onay vereceklerdir. Vermezlerse Çin'e tarife koyarız." diye konuşmuştu.

        Ayrıca TikTok'un ABD'li bir firma tarafından satın alınmasına yönelik bir anlaşma yapılmaması halinde bu uygulamaya verilen süreyi uzatabileceğini kaydeden Trump, Çin'in, uygulamanın satın alınmasını onaylaması karşılığında Pekin yönetimine tarife indirimi yapabileceği mesajını vermişti.

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