Trump: Trudeau ile telefon görüşmemiz kısmen dostça bitti

ABD Başkanı Donald Trump, Social Truth isimli sosyal medya platformu üzerinden Kanada Başbakanı Justin Trudeua ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Trudeau ile görüştüğünü aktaran Trump, görüşmenin içeriğine dair bilgi verdi.

Kanada ile ABD arasındaki gerilimin esas nedeni olan gümrük vergileri ve fentanil isimli uyuşturucu görüşmenin gündemini belirledi. Trump, uyuşturucu maddelerin ABD'ye girişinden duyduğu rahatsızlığı dile getirirken, Trudeau gümrük vergileriyle ilgili ne gibi adımlar atılabileceğini sordu.

Trump, görüşmede, uyuşturucu maddelerin Kanada'dan ABD'ye girişiyle ilgili yeterli önlem alınmadığını ifade ederken, görüşmenin kısmen de olsa dostça bir şekilde bittiğini duyurdu.

Trump sosyal medyadan yaptığı açıklamanın sonunda, sözü Kanada'da yapılması planlanan seçimlere getirdi. Trudeau'nun seçimlerin ne zaman yapılacağını kendisine söyleyemediğini belirten Trump, Trudeau'nun seçimleri geciktirerek görevde kalmayı amaçladığını iddia etti.

Trump, açıklamasını "Bol şanslar Justin!" diyerek bitirdi.