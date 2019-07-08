ABD donanmasında giderek artan sayıda pilotun, gökyüzünde UFO veya tanınmayan cisime rastladıklarını rapor ettiği iddiaları Trump'ın da gündemine geldi.

Trump, Fox News’ dan Tucker Carlson’a verdiği röportajda konunun sorulması üzerine, "Ne istiyorlarsa onu düşünsünler, ben inançlı değilim, okudum, duydum ama biliyorsunuz ki, her şeyin mümkün olduğunu tahmin ediyorum demek istediğim şu, UFO gördükleri üzerine yemin eden insanlar var, değil mi? Doğruluğuna inanıyor muyum? Pek sayılmaz" şeklinde konuştu.