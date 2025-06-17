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        Haberler Dünya Amerika Trump, ulusal güvenlik ekibini acil toplantıya çağırdı | Dış Haberler

        Trump ulusal güvenlik ekibini acil toplantıya çağırdı

        İsrail-İran geriliminin artması üzerine Kanada'daki G7 Liderler Zirvesi'nden erken ayrılma kararı alan ABD Başkanı Donald Trump'ın, Beyaz Saray'da ulusal güvenlik ekibine acil toplantı talimatı verdiği belirtildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2025 - 04:54 Güncelleme: 17.06.2025 - 04:54
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        Trump ulusal güvenlik ekibini acil toplantıya çağırdı
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        Amerikan Fox News kanalında yer alan ve bir Beyaz Saray yetkilisine dayandırılan habere göre, Trump, yerel saatle bu akşam Beyaz Saray'a dönünce ulusal güvenlik ekibiyle buluşacak.

        Trump, Durum Odası'nda bir araya geleceği Ulusal Güvenlik Konseyi ekibiyle İsrail-İran gerilimine ilişkin son durumu ele alacak.

        Konuya ilişkin henüz Beyaz Saray'dan bir açıklama yapılmadı.

        *Haberin fotoğrafı Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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        #İsrail-İran çatışması
        #ABD
        #Donald Trump
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