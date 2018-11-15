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Trump yanlısı Fox News’ten CNN’e destek

ABD Başkanı Donald Trump’a yakınlığı ile bilinen Fox News kanalı, Trump yönetiminin CNN muhabiri Jim Acosta’nın basın iznini iptal edilmesinden sonra açılan davada CNN’nin yanında olacağını duyurdu.

15.11.2018 - 08:36 | Güncelleme:

ABD Başkanı Donald Trump ve CNN arasında Trump yönetiminin CNN muhabiri Jim Acosta’nın basın iznini iptal edilmesi sebebi ile açılan davada beklenmedik bir gelişme yaşandı. Trump’a ve Cumhuriyetçi Parti’ye olan yakınlıkları ile bilinen Fox News kanalının Haber Müdürü Jay Wallace konu hakkında açıklamada bulundu. Wallace, "Fox News CNN’in muhabirinin Beyaz Saray basın iznini geri alması yönündeki yasal çabaları destekliyor" ifadelerine yer verdi.

BEYAZ SARAY TEPKİ GÖSTERDİ

ABD yönetimi, hiçbir gazetecinin Anayasa'nın 1. maddesi gereği Beyaz Saray’a girme hakkı olmadığını açıkladı.

ABD Adalet Bakanlığında görevli avukatlar, açıklamalarında, CNN televizyon kanalının, ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray’da yetkili üst düzey 6 kişi aleyhine açtığı davaya destek olarak Anayasa'nın 1. maddesini göstermesine tepki gösterdi.

 Açıklamada, "Hiçbir gazetecinin, Anayasa'nın 1. maddesi gereği Beyaz Saray’a girme hakkı yoktur." ifadesine yer verildi.

"BİZ ÖZGÜR BASINI AMERİKAN HALKI İÇİN DESTEKLİYORUZ" 

Açıklamada basın toplantısında yaşanan tartışmanın kabul edilemez olduğunun belirtilmesinin yanı sıra Gizli Servis tarafından Beyaz Saray muhabirlerine verilen iznin basını bastırmak için geri alınamayacağı da ifade edildi. Duyuruda yer alan "Biz özgür basını, bilgiye ulaşımı ve bilgi alışverişini Amerikan halkı için destekliyoruz" ifadeleri dikkat çekti.

BEYAZ SARAY MUHABİRLER DERNEĞİ'NDEN DE DESTEK 

CNN’in davasına bir diğer destekte Beyaz Saray Muhabirler Derneği'nden geldi. Derneğin başkanı Olivier Knox "Yönetimi kararından dönmeye ve CNN’in muhabirine izni geri vermeye çağırıyoruz" dedi.

ABD Ara Dönem Seçimleri’nden sonraki gün Beyaz Saray’da gerçekleşen basın toplantısında Trump, CNN muhabiri Jim Acosta’nın Trump’a yönelttiği soruyu saldırgan olarak nitelendirmiş ve muhabire mikrofonu bırakmasını söylemişti.

Beyaz Saray'da Kongre seçimleri sonrası düzenlenen basın toplantısında Acosta ile Trump arasında gerginlik yaşanmıştı. Trump, toplantıda gazeteci Acosta'ya, "CNN, seni çalıştırdığı için utanmalı. Kaba ve berbat bir insansın." ifadelerini kullanmıştı. Öte yandan Acosta mikrofonu geri vermeyi reddetmişti. Yaşanan bu olay sonucu Beyaz Saray Acosta’nın Beyaz Saray muhabirlik iznini iptal etmişti.

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