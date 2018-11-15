ABD yönetimi, hiçbir gazetecinin Anayasa'nın 1. maddesi gereği Beyaz Saray’a girme hakkı olmadığını açıkladı. ABD Adalet Bakanlığında görevli avukatlar, açıklamalarında, CNN televizyon kanalının, ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray’da yetkili üst düzey 6 kişi aleyhine açtığı davaya destek olarak Anayasa'nın 1. maddesini göstermesine tepki gösterdi.

Açıklamada, “Hiçbir gazetecinin, Anayasa'nın 1. maddesi gereği Beyaz Saray’a girme hakkı yoktur.” ifadesine yer verildi.

ABD Anayasası'nın 1. maddesi, fikir ve ifade özgürlüğüne vurgu yapıyor.

Açıklamada, Beyaz Saray’a hangi gazetecinin girebileceğiyle ilgili kararın kurum için yapılan mülakatlar sonucunda verildiğine işaret edildi.

CNN televizyon kanalı, basın toplantılarında yönelttiği sert sorularla tanınan muhabiri Jim Acosta'nın Beyaz Saray'a giriş kartının askıya alınmasından sonra Trump ve Beyaz Saray’da yetkili üst düzey 6 kişi aleyhine dava açmıştı.

CNN, Beyaz Saray’a giriş kartının askıya alınmasının Anayasa'nın 1. ve 5. maddelerinin ihlali olduğunu savunmuştu.

Beyaz Saray'da Kongre seçimleri sonrası düzenlenen basın toplantısında Acosta ile Trump arasında gerginlik yaşanmıştı. Trump, toplantıda gazeteci Acosta'ya, "CNN, seni çalıştırdığı için utanmalı. Kaba ve berbat bir insansın." ifadelerini kullanmıştı.

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