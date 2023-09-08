Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler BBC Dünya Trump’ın eski ticaret danışmanı Peter Navarro, Kongre’ye itaatsizlikten hapis cezası aldı

        Trump’ın eski ticaret danışmanı Peter Navarro, Kongre’ye itaatsizlikten hapis cezası aldı

        Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret danışmanlığını yapmış Peter Navarro, 2021'deki Kongre baskınına dair soruşturmalarda Kongre'nin taleplerini yerine getirmediği için hapis cezası aldı.

        Giriş: 08.09.2023 - 12:24 Güncelleme: 08.09.2023 - 12:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trump'ın eski ticaret danışmanı Peter Navarro, Kongre'ye itaatsizlikten hapis cezası aldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bernd Debusmann Jr. ve Nadine Yousif | BBC News, Washington

        Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın ticaret danışmanlığını yapmış Peter Navarro, 2021’deki Kongre baskınına dair soruşturmalarda Kongre’nin taleplerini yerine getirmediği için hapis cezası aldı.

        Savcılar Navarro’nun, Kongre’deki soruşturma sırasında kendisine gönderilen celplerin gereğini yerine getirmeyerek “hukukun üstünde” hareket ettiğini söylemişti.

        Navarro’ya verilecek hapis cezası henüz kesinleşmedi fakat iki itaatsizlik vakasından birer yıla kadar olmak üzere iki yıla kadar hapis cezası alması mümkün.

        Navarro ise bu kararı gerekirse Yüksek Mahkeme’ye kadar taşıyacağını söyledi.

        ABD Temsilciler Meclisi, yürütülen soruşturma kapsamında Şubat 2022’de Navarro’dan bazı belgeler ve e-postalar istemiş fakat Navarro bunlara yanıt vermediği gibi soruşturmada ifadesini almak isteyen komitenin oturumuna da gitmemişti.

        Bunun ardından Haziran 2022’De Washginton Havalimanı’nda FBI ajanları tarafından gözaltına alınmıştı.

        Bu hafta görülen davada Savcı John Crabb, davanın siyasi bir tarafı olmadığını, Kongre’ye ifade vermeyi reddeden bir kişinin yargılandığını söyledi.

        Navarro’ya her bir vaka için 100 biner dolara kadar para cezası da verilebilir.

        Daha önce Trump’a yakın başka bir isim, eski stratejisti Steve Bannon da aynı suçtan hüküm giymişti.

        Dört ay hapis cezası alan Bannon, karara bir üst mahkemede itiraz ettiği için hapse girmemişti.

        Navarro’nun cezası ise Ocak’ta açıklanacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Beyoğlu'nda durağa dalıp 2 kişinin ölümüne sebep olmuştu! Cezası belli oldu!
        Beyoğlu'nda durağa dalıp 2 kişinin ölümüne sebep olmuştu! Cezası belli oldu!
        Aksaray'da selde kaybolan Asel bebekten acı haber
        Aksaray'da selde kaybolan Asel bebekten acı haber
        Ani sel felaketlerine karşı 'Kasukabe' modeli tavsiyesi
        Ani sel felaketlerine karşı 'Kasukabe' modeli tavsiyesi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akgül'le görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akgül'le görüştü
        "Oğlumu görmeme izin ver"
        "Oğlumu görmeme izin ver"
        Nuruosmaniye Camisi'ni altyapısı ayakta tutuyor
        Nuruosmaniye Camisi'ni altyapısı ayakta tutuyor
        Bu bölgelerde yağmur var
        Bu bölgelerde yağmur var
        Daha 2 yaşındaydı! Kediyi seviyordu! Büyük acı!
        Daha 2 yaşındaydı! Kediyi seviyordu! Büyük acı!
        Lisede sınıf tekrarı geri geldi! İşte detaylar
        Lisede sınıf tekrarı geri geldi! İşte detaylar
        Emekli maaşını açıkladı
        Emekli maaşını açıkladı
        Toplu cinayet ihbarı yoga dersi çıktı!
        Toplu cinayet ihbarı yoga dersi çıktı!
        Manchester United borsada çöktü!
        Manchester United borsada çöktü!
        İsmail Kür’ün şüpheli ölümü masaya yatırıldı
        İsmail Kür’ün şüpheli ölümü masaya yatırıldı
        İstanbul'da denenmeye başlandı! Bu kozalak yangını önlüyor
        İstanbul'da denenmeye başlandı! Bu kozalak yangını önlüyor
        İngiltere'nin Kral Charles ile 1 yılı
        İngiltere'nin Kral Charles ile 1 yılı
        "Sınırlamalar net olarak ortaya koyulmalı"
        "Sınırlamalar net olarak ortaya koyulmalı"
        Yerbilimci Prof. Dr. Görür'den sel açıklaması!
        Yerbilimci Prof. Dr. Görür'den sel açıklaması!
        Bizim Çocuklar, liderlik için sahada!
        Bizim Çocuklar, liderlik için sahada!
        Tecavüzden 30 yıl
        Tecavüzden 30 yıl
        Ticari sigortalarda büyük fiyat artışı
        Ticari sigortalarda büyük fiyat artışı