Trump’ın eski ticaret danışmanı Peter Navarro, Kongre’ye itaatsizlikten hapis cezası aldı Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret danışmanlığını yapmış Peter Navarro, 2021'deki Kongre baskınına dair soruşturmalarda Kongre'nin taleplerini yerine getirmediği için hapis cezası aldı.

Bernd Debusmann Jr. ve Nadine Yousif | BBC News, Washington

Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın ticaret danışmanlığını yapmış Peter Navarro, 2021’deki Kongre baskınına dair soruşturmalarda Kongre’nin taleplerini yerine getirmediği için hapis cezası aldı.

Savcılar Navarro’nun, Kongre’deki soruşturma sırasında kendisine gönderilen celplerin gereğini yerine getirmeyerek “hukukun üstünde” hareket ettiğini söylemişti.

Navarro’ya verilecek hapis cezası henüz kesinleşmedi fakat iki itaatsizlik vakasından birer yıla kadar olmak üzere iki yıla kadar hapis cezası alması mümkün.

Navarro ise bu kararı gerekirse Yüksek Mahkeme’ye kadar taşıyacağını söyledi.

ABD Temsilciler Meclisi, yürütülen soruşturma kapsamında Şubat 2022’de Navarro’dan bazı belgeler ve e-postalar istemiş fakat Navarro bunlara yanıt vermediği gibi soruşturmada ifadesini almak isteyen komitenin oturumuna da gitmemişti.

Bunun ardından Haziran 2022’De Washginton Havalimanı’nda FBI ajanları tarafından gözaltına alınmıştı.

Bu hafta görülen davada Savcı John Crabb, davanın siyasi bir tarafı olmadığını, Kongre’ye ifade vermeyi reddeden bir kişinin yargılandığını söyledi.

Navarro’ya her bir vaka için 100 biner dolara kadar para cezası da verilebilir.

Daha önce Trump’a yakın başka bir isim, eski stratejisti Steve Bannon da aynı suçtan hüküm giymişti.

Dört ay hapis cezası alan Bannon, karara bir üst mahkemede itiraz ettiği için hapse girmemişti.

Navarro’nun cezası ise Ocak’ta açıklanacak.