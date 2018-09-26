BES
Sigorta
Haberler > Ekonomi > Sigorta

TSB uyardı: BES'e otomatik katılmayan şirketlere para cezası

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) 1 Temmuz itibariyle 10-49 arasında çalışan sayısı olan ve otomatik katılım uygulaması ile bireysel emeklilik sistemine (BES) girmeyen işyerlerinin para cezası alabileceği uyarısında bulundu

26.09.2018 - 17:25 | Güncelleme: DHA

TSB açıklamasında, çalışanlarını otomatik katılım kapsamında sisteme dahil etme yükümlülüğünün işverenlerde olduğu ve söz konusu yükümlülüğün yerine getirilmemesi durumunda, işverenlerin yaptırımla karşı karşıya kalacağı belirtildi.

Açıklamada, geçen yıl başlayan otomatik katılım uygulamasına sırasıyla 1000 ve üzeri; 250-999; 100-249; 50-99 çalışanı olan işyerlerinin belirlenen takvime göre kademeli olarak çalışanlarını sisteme dahil ettiği yer aldı.

Kademeli geçişte ise en son Temmuz ayı itibarıyla çalışan sayısı 10 ile 49 arasında olan işyerleri de dâhil edilmeye başlandı.

İŞVERENLERİN EMEKLİLİK ŞİRKETLERİNE BAŞVURMALARI GEREKİYOR

TSB, özel sektörde faaliyet gösteren işverenlerin mevzuat kapsamındaki çalışanlarını Bireysel Emeklilik Sistemine dahil etme ve katkı payı ödemelerini çalışanlarının maaşlarından keserek emeklilik şirketine iletme yükümlülükleri bulunduğunu belirtiyor.

Bunun için işverenlerin öncelikle bir emeklilik şirketi ile emeklilik sözleşmesi akdetmeleri gerektiğinin altının çizildiği TSB açıklamasında, henüz sisteme dahil olmayan işverenlerin de bir emeklilik şirketine başvurarak yapılması gerekenler hakkında ayrıntılı bilgi alabilecekleri vurgulandı.

SGK BİLDİRİMİNDEKİ ÇALIŞAN SAYISINA GÖRE TESPİT EDEBİLİYOR

TSB´nin açıklamasına göre özellikle 10-49 arasında çalışanı olan işyerleri kapsamında otomatik katılıma ilişkin farkındalığın oldukça düşük olduğu görüldü.

Çoğu işveren ve çalışanın sisteme dahil olunması gerektiğinin farkında olmadığı belirtilen TSB açıklamasında, işverenlerin kapsamda olup olmadıklarını en son SGK´ya yaptıkları bildirimde bulundukları çalışan sayısına göre belirlenebileceği vurgulandı.

İŞVERENLERE CEZAİ YÜKÜMLÜLÜKLER SÖZ KONUSU

TSB açıklamasında, yürürlükteki mevzuat kapsamında işverenlerin çalışanlarını sisteme dahil etmelerine ilişkin yükümlülüklerini yerine getirip getirmediklerinin denetim yetkisinin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı´na verildiğini duyurdu.

Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununa göre ise işverenin yükümlülükleri her bir çalışan ve işlem bazında değerlendirilirken, işverenlerin bu kapsamda emeklilik sözleşmesi oluşturarak çalışanlarının sisteme dahil edilmesi, katkı payının doğru bir şekilde çalışanın maaşından kesilerek emeklilik şirketine zamanında ve tam olarak yatırılması gerektiği de eklendi.

TSB, söz konusu yükümlülükleri yerine getirmeyen işverenler için yaptıkları her bir ihlal için 100 lira idari para cezası bulunduğu uyarısında bulundu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.