TSKB'den 11,4 milyar TL net kâr

TSKB (Türkiye Sınai Kalkınma Bankası), 2025 yılına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Konsolide olmayan finansal tablolara göre yıl genelinde Türkiye ekonomisine sağladığı uzun vadeli nakdi finansman desteği yaklaşık 2 milyar ABD doları seviyesine ulaşan TSKB’nin toplam aktif büyüklüğü 326,7 milyar TL olarak gerçekleşti.

Kurdan arındırılmış bazda yüzde 11,2 oranında büyüyen TSKB’nin kredi portföyü 235,9 milyar TL seviyesine ulaştı. SKA bağlantılı kredilerin toplam krediler içindeki oranı yüzde 92 olarak gerçekleşirken, bu kredilerin yaklaşık yüzde 60’ı ise iklim ve çevre odaklı kredilerden oluştu. Kümüle net dönem kârı 11,4 milyar TL’ye ulaşan Banka, sürdürülebilir kârlılık performansıyla hali hazırda yasal yükümlülüklerin oldukça üzerinde olan sermaye yeterlilik oranlarını güçlü bir şekilde desteklemeyi sürdürdü. TSKB, 2025 yıl sonu itibarıyla yüzde 29,3 özkaynak kârlılığı ve yüzde 25,7 sermaye yeterlilik oranı elde etti.

1,8 MİLYAR DOLAR ULUSLARARASI FİNANSMAN TEMİN ETTİ

TSKB, 2025 yılı boyunca kaynak sağlama faaliyetleriyle toplamda 1,8 milyar ABD doları uluslararası finansman temin ederek güçlü likiditesini ve çeşitlendirilmiş kaynak yapısını destekledi. İlk dokuz ayda kalkınma finansmanı kurumları ile dört kredi anlaşmasına imza atan Banka, yılın son çeyreğinde Dünya Bankası Grubu üyesi Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (IBRD) kısmi garantisi ve T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın karşı-garantisiyle toplam 300 milyon Euro tutarında kredi anlaşması imzaladı. Söz konusu kaynak ile Türkiye genelinde iklim direncinin gelişmesine yenilikçi bir şekilde katkıda bulunarak, firmaların iklim risklerine karşı daha dirençli ve rekabetçi bir yapıya kavuşmalarına yardımcı olarak Türkiye’nin genel uyum kapasitesini güçlendirecek uygulamaların desteklenmesi amaçlanıyor.

Banka yılın son çeyreğinde ise KfW Kalkınma Bankası ile 250 milyon Euro tutarında iklim finansmanı anlaşması imzaladı. T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı garantörlüğünde sağlanan iki kurum arasında uzun yıllara dayanan iş birliğini daha da güçlendiren bu kaynakla yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, iklim değişikliğine uyum, döngüsel ekonomi ve çevresel ürünler başta olmak üzere iklim temalı yatırımların finansmanı hedefleniyor. "YILI GÜÇLÜ BİR PERFORMANSLA TAMAMLADIK" TSKB Genel Müdürü Ozan Uyar, 2025 yıl sonu sonuçlarına ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi: “2025 yılını, ülkemizin etki odaklı kalkınması için değer yaratmak üzere belirlediğimiz hedeflerle uyumlu, iştiraklerimizle sinerji içinde ve sektörümüzden ayrışan güçlü bir performansla tamamlamayı başardık. Yıl boyunca 2 milyar ABD dolarına yakın sağladığımız uzun vadeli kredilerle ülkemizin ekonomik, çevresel, sosyal ve kültürel dönüşümünü önceliklendiren, kalıcı değer yaratan projelere odaklandık. 2030’a kadar iklim ve çevre odaklı SKA bağlantılı 4 milyar ABD doları tutarında finansman hedefimizin %43’ünü gerçekleştirdik. Aynı zamanda depremden etkilenen bölgelerdeki firmaların desteklenmesi ve kapsayıcılık temalarıyla sosyal etki finansmanına da devam ettik. Son üç yıldır kurdan arındırılmış bazda ortalama yaklaşık %10 seviyesinde kredi büyümesi elde eden Bankamız, 2026’da da sürdürülebilir kalkınma stratejisi yönünde kararlı adımlar atmaya devam edecek.