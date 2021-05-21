TT Stadı'nda zemin değişiyor

Bu sezon Şubat ayında yaşanan yoğun kar yağışı nedeniyle zemini olay olan TT Stadyumu’nda çimler değişiyor! Habertürk Spor'dan Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre; Kasımpaşa maçıyla birlikte başlayıp birkaç hafta devam eden bozuk zemin nedeniyle yaşananların ardından Sarı-Kırmızılılar sezon biter bitmez ilk iş olarak TT Stadı’nın yeşil zeminine odaklandı. Mevcut çimler sökülmeye başlandı. Yeni sezon öncesi iyi bir zemine kavuşmak isteyen Aslan, birkaç gün içerisinde atılacak tohumların yeşermesini bekleyecek. 2021-22 sezonunu Şampiyonlar Ligi ön eleme maçları nedeniyle erken açacak olan Sarı-Kırmızılılar, temmuz ayının sonuna kadar TT Stadı’nın futbol oynamaya müsait hale gelmesini bekliyor.

NELER YAŞANMIŞTI?

Kasımpaşa maçında yağan karın ardından TT Stadı’nda oynanan BB Erzurum ve Sivas maçında saha zemininin oldukça bozuk görünmesi taraftarın yanı sıra teknik direktör Fatih Terim ve Younes Belhanda’nın da tepkisini çekmişti.

“SOSYAL MEDYA YERİNE STATLA İLGİLENSİNLER”

Sivasspor önünde 2-2 berabere kaldıkları maçtan hemen sonra kameraların karşısına geçen Younes Belhanda, “Yöneticiler sosyal medyaya bakacaklarına, stat zemini gibi önemli konularla ilgilenmeliler” diyerek Cengiz yönetimini eleştirmişti. Ardından Faslı oyuncunun kontratı Cengiz yönetiminin idari kararıyla tek taraflı olarak feshedilmişti.

STAT MÜDÜRÜ GÖNDERİLDİ

Yoğun kar yağışı altında oynanan Kasımpaşa maçının sonrasında açıklama yapan stat müdürü Murat Ersoy, “Dün akşam Galatasaray’ın, böyle bir zeminde maçı tamamlaması bizim açımızdan kabul edilebilir bir şey değil. Bunun için tüm Galatasaray camiasından özür diliyoruz. Önümüzdeki sezon için başka planlarımız var. Bununla ilgili yönetimimizle dün akşamki maçtan sonra acil olarak görüştük. Alacakları kararlar doğrultusunda önümüzdeki sezon sahamızda daha ciddi önlemler alacağız. Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor maçında futbol oynanılabilir bir zemin olduğunu göstereceğiz” demişti. Ancak olmadı. Paşa maçında çamur deryasına dönen zemin, BB Erzurum ve Sivas maçlarında ise “Patates tarlasına” dönüştü. Belhanda kriziyle birlikte Sarı-Kırmızılılar, zeminin faturasını Ersoy’a keserek görevine son verdi.