Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) ve Bahçeşehir Üniversitesi (BAU),turizm sektöründe nitelikli istihdamı artırmak için güç birliği yaptıklarını duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre, Türkiye’de turizmi 12 ay boyunca kesintisiz sürdürme vizyonu ışığında geliştirilen işbirliği ile üniversite öğrencileri tüm yıl staj yapma ve sonrasında da tam zamanlı iş bulma şansı elde edebilecekler.

Ayrıca, işbirliği kapsamında Bahçeşehir Üniversitesi her akademik yılda biri yüksek lisans, biri de doktara olmak üzere iki öğrenciye yüzde 100 oranında daimi eğitim bursu verecek.

İşbirliği kapsamında sektörün önde gelen isimleriyle buluşma imkanı yakalayacak olan Bahçeşehir Üniversitesi öğrencileri, Türkiye’nin en hızlı büyüyen sektörü olan turizm hakkında eğitim imkanı bulabilecekler. TTYD hem kendi bünyesinde, hem de üyesi olan kuruluşlarda BAU öğrencilerine staj imkanı sağlayacak.

'TÜM YILA YAYILAN BİR İŞ OLARAK DEĞERLENDİRECEKLER'

Öte yandan, BAU bünyesinde eş zamanlı olarak bir turizm çalıştayı ve bir akademik turizm konferansı düzenlenecek. TTYD üyelerinin panel konuşmacısı olarak katılacağı çalıştay, öğrenci ve genç neslin katılımına açık olacak. Konferansta ise, turizm konu başlığı altında bildirilerin kabul edileceği ve sonrasında kabul gören bildirilerin kitaplaştırılacağı, daha akademik bir disiplin takip edilecek.

İmzalanan protokol kapsamında TTYD Barlas Küntay Turizm İnovasyon ve Girişimcilik Ödülü'nün bu seneki başlığı da “Turizm Sektöründe Önlenebilir İsraflar – Bilinçlendirme” olarak belirlendi.

Bahçeşehir Üniversitesi ile yapılan işbirliği hakkında açıklamada bulunan TTYD Başkanı Oya Narin, "Nitelikli iş gücü, turizm potansiyelimizi yükseltmemizin önemli unsurlarından birini oluşturuyor. Burada açılacak programlardan mezun olanlar, turizmi sadece 3-4 aylık geçici bir iş olarak değil tüm yıla yayılan bir iş ve kariyer imkanı olarak değerlendirecekler. Bu işbirliği ile turizm veya turizmle bağlantılı bölümlerde okuyan üniversite öğrencileri tüm yıl staj yapma ve sonrasında da tam zamanlı iş bulma şansı elde edebilecekler" dedi.

Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Şirin Karadeniz de, "Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans ve Doktora Programlarımız ile öğrencilerimiz, turizm sektörünün özelliklerini anlayarak bu noktada fark yaratacakları noktaları belirleyebilecek ve müşteri memnuniyeti noktasında daha kapsamlı bilgi sahibi olacaklar. Bu bilgileri harmanlayarak sektörün geliştirmesi gereken noktalarına yönelik yapacakları çalışmalar ile turizm sektörünü daha da yukarılara taşıyabilecekler" diye konuştu.