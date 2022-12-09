Tuba Büyüküstün: Kızlarımın geleceği için endişeleniyorum

"KIZLARIMIN GELECEĞİ İÇİN ENDİŞELENİYORUM"

Yönetmen ve oyuncu Onur Saylak ile 2011 ila 2017 yılları arasında gerçekleştirdiği evlilikten Maya ve Toprak adında iki kızı bulunan Büyüküstün, çocuklarıyla ilgili de şu ifadeleri kullandı:

En çok kızlarımın geleceği için endişeleniyorum. Çocuklarım adına nasıl bir dünyanın bizi beklediğini bilmiyorum. Umarım bu endişelerin hepsi boştur. Kızlarıma tamamen açığım. Bilsinler ki ben mükemmel değilim. Endişelerim var, sorunlarım var, saçmalıklarım ve kendimi düşük hissettiğim, hatta pes ettiğim zamanlar var.