Tuba Büyüküstün, tekrardan kırmızı halıda
Kızıldeniz Film Festivali'ne jüri üyesi olarak katıl Tuba Büyüküstün, tekrardan kırmızı halıda
Geçtiğimiz günlerde ülkemizden de ünlü isimlerin katıldığı açılış töreniyle başlayan Kızıldeniz Uluslararası Film Festivali, Suudi Arabistan’ın Cidde şehrinde devam ediyor.
Festivalin dördüncü edisyonunda, ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün, jüri üyeleri arasında yer aldı.
Tuba Büyüküstün, Hollywood'un ünlü isimlerini ağırlayan festivalin son gösteri törenin kırmızı halısında boy gösterdi.
Fotoğraflar: Instagram