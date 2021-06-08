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TÜBİTAK 71 personel alımı yapacak! TÜBİTAK personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

TÜBİTAK'a 9 uzman-uzman yardımcısı, 41 aday araştırmacı ve 21 Ar-Ge personeli alımı yapılacak. Başvurular TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi üzerinden gerçekleştirilmesi gerekiyor

TÜBİTAK 71 personel alımı yapacak! TÜBİTAK personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK),çeşitli birimlerinde görev yapmak üzere 71 personel istihdam edecek.

Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, TÜBİTAK'a 9 uzman-uzman yardımcısı, 41 aday araştırmacı ve 21 Ar-Ge personeli alımı yapılacak.

TÜBİTAK PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Başvurulara ilişkin gerekli koşullar ve süreçler kurumun internet sayfasının (www.tubitak.gov.tr) yanı sıra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Türkiye İş Kurumunun internet sitelerinden öğrenilebilecek.

Başvuruların 28 Haziran'a kadar TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.tubitak.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilmesi gerekiyor.

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