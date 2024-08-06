TÜBİTAK, Deniz Harp Oyunu Simülasyonu için teknoloji transferi yapacak

TÜBİTAK'ın teknoloji transferi ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, kurum tarafından geliştirilen DEHOS teknolojisine ait yapma bilgisi ve yazılım, basit lisanslama yöntemiyle teknoloji transfer bedeli karşılığında 10 yıllığına transfer edilecek.

Teknoloji transfer bedeli (dolar, KDV hariç) peşinatı lisans alanın kurulum/satış/temin/bakım-onarım yapacağı her ülke için 100 bin dolar olarak belirlendi. Royalti (kullanım hakkı) bedeli de fiyat üzerinden yüzde 5 olarak tespit edildi.

TAKTİK SEVİYEDE OYNANABİLİYOR

DEHOS, farklı harp nevileri ve harekat fonksiyonlarının, bilgisayar ortamında gerçeğe yakın sadakat seviyesinde, farklı ortam koşullarında denenmesi, analiz edilmesi, raporlanması ve geliştirilmesine imkan sağlayarak bilgisayar destekli harp oyunu ihtiyacını karşılamak üzere geliştirildi. Yazılım çok taraflı, kullanıcılı, zaman adımlı ve kontrollü ortamda istihbarat açısından açık veya kapalı şekilde operasyonel ve taktik seviyede oynanabiliyor.