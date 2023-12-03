Tüfekle vurulan yaralılardan biri öldü

Aksaray'daki tüfekle vurulan yaralılardan biri kurtarılamadı Aksaray'da Abdullah D.'nin, sokakta tartışıp tüfekle ateş ederek yaraladığı husumetlilerinden Kaan Karacaoğlu, hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralının tedavisi sürüyor

Aksaray'daki husumetli kavgasında tüfekle yaralanan Kaan Karacaoğlu (41), tedaviye alındığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, dün saat 20.30 sıralarında Fatih Mahallesi 4184 sokakta meydana geldi. Abdullah D., sokakta karşılaştığı husumetlisi Kaan Karacaoğlu ve Onur Kandemir (38) ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Abdullah D., aracından aldığı tüfekle ateş ederek Kaan Karacaoğlu'nu karnından, Onur Kandemir'i de sol kolundan yaraladı. Karacaoğlu ve Kandemir, kanlar içinde yere yığılırken, Abdullah D. ise kaçtı.

Kaan Karacaoğlu

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Kaan Karacaoğlu doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Onur Kandemir'in ise kolundan ameliyat edildiği ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Polis, şüpheli Abdullah D.'nin yakalanması için çalışmasını sürdürüyor.