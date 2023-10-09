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        Haberler Televizyon 'Tuğba Dural ile Spor Kulübü' bu akşam Bloomberg HT'de

        'Tuğba Dural ile Spor Kulübü' bu akşam Bloomberg HT'de

        'Tuğba Dural ile Spor Kulübü' sezonu açıyor. Spor dünyasının önemli isimleri, spor yazarları, sporun profesyonellerini buluşturan 'Tuğba Dural ile Spor Kulübü', bu akşam saat 23.15'te Bloomberg HT'de 

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.10.2023 - 11:48 Güncelleme: 09.10.2023 - 11:48
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        'Tuğba Dural ile Spor Kulübü' bu akşam Bloomberg HT'de
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        'Tuğba Dural ile Spor Kulübü', sporun her alanında yaşananları ve dikkat çekenleri ekranlara taşıyor.

        Spor dünyasının önemli isimleri, spor yazarları, sporun profesyonelleri bu programda buluşuyor.

        'Tuğba Dural ile Spor Kulübü'nün bu haftaki konukları; Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve A Milli Kadın Voleybol Takımı Menajeri Pelin Çelik oluyor.

        'Tuğba Dural ile Spor Kulübü', bu akşam saat 23.15’te Bloomberg HT’de.

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        #Tuğba Dural ile Spor Kulübü
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