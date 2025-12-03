Şarkıcı Tuğba Özerk, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) Tarihi Salon'da, Türkiye'nin ilk otizmli doktora öğrencisi Buğra Çankır ile 8 otizmli ve 2 görme engelli bireyden oluşan 'Bizim Orkestra' ile konser verdi. Konserde 'Bizim Orkestra' ekibine, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi akademisyenleri ve öğrencilerinden oluşan senfoni orkestrası da eşlik etti. Orkestrayı Şef Atay Bağcı yönetti. Konser, klasik müzikte Bach ve Mozart gibi büyük bestecilerin eserleriyle başlayıp, ardından geleneksel müzik dokusunu temsil eden Tanburi Cemil Bey'in Ferahfeza Saz Semaisi ile devam etti.

Ardından Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde çalışmalarını sürdüren Bizim Orkestra'nın üyeleri, Tuğba Özerk’in sevilen şarkılarını sanatçı ile birlikte grup olarak seslendirdi. Ayrıca konserde hafızalarda yer etmiş nostaljik şarkılar da seslendirildi. Böylece orkestra ekibi konserde hem klasik müziği hem popüler müziği hem de geleneksel müziği aynı sahnede buluşturdu. Çoğunluğu absolut (kusursuz) kulak olan öğrenciler ve Tuğba Özerk, çaldıkları ve söyledikleri her parçada seyircilerden büyük alkış topladı.