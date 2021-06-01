Mayıs ayının şampiyonu oldu

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Sosyal medyada 200 milyonu aşkın paylaşım ile rekor kıran şarkıcı Tuğba Yurt, bu kez Telifmetre resmi verilerine göre radyo ve televizyon kanallarında mayıs ayında en çok dinlenen isim oldu. 165 istasyon, 19.369 yayın ile herkesi geride bırakarak açık ara en çok dinlenen isim olan Yurt, mutluluğunu sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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