'Benim O' rekor getirdi 0:00 / 0:00

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TikTok'ta adeta büyük bir akım haline gelen "Benim O" şarkısı için dinleyiciler tarafından 200 bin üzerinde video çekildi ve çok kısa bir sürede yaklaşık 200 milyon izlenmeyi geride bıraktı.

TikTok kullanıcıları, sevdikleri kişilerden, hayvanlara ve eşyalara kadar en çok sevdikleri şeyleri şarkı eşliğinde paylaşarak, yepyeni bir akıma imza attı. "Benim O", aynı zamanda YouTube'da 30 milyon izlenmeye ulaştı ve birçok müzik platformunda da haftalarca hit kategorisinde 1 numarada kaldı.

Gördüğü ilgiden ve şarkının dinleyiciler tarafından kısa sürede sevilmesinden dolayı büyük bir mutluluk duyduğunu belirten Tuğba Yurt, adeta sosyal medyanın şampiyonu oldu.