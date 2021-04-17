Tuğba Yurt: Annem nereye ben oraya!

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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; 33 yaşındaki şarkıcı Tuğba Yurt, geçtiğimiz gün annesi Rezzan Yurt ile birlikte Nişantaşı'ndaki bir hastaneden çıkarken görüntülendi. Yurt, ayaküstü muhabirlerin sorularını yanıtladı.

Annesinin koronavirüs aşısı olduğunu söyleyen ünlü şarkıcı, "Her evlat gibi ben de anneme çok düşkünüm. O nereye ben oraya! Sıra bana geldiğinde ben de aşımı olacağım" ifadelerini kullandı.

"KENDİMİ ÖDÜLLENDİRMEK İSTİYORUM"

Yeni şarkısı 'Benim O' ile ilgili de konuşan Tuğba Yurt, "Şarkı içime çok sinmişti. Başarıyı yakalayacağından şüphem yoktu. En kısa zamanda tatile gidip kendimi ödüllendirmek istiyorum" dedi.

"MEHMET ALİ ERBİL'İN SÖZLERİ BENİ ONURE ETTİ"

Mehmet Ali Erbil'in katıldığı bir televizyon programında, "Son zamanlarda bir tek Tuğba Yurt'u dinliyorum. 'Benim O' şarkısı çok güzel. Beni o şarkıyla uğurlayın" sözleri hatırlatılması üzerine Yurt, şu ifadeleri kullandı:

Allah ona sağlıklı uzun ömürler versin. Programı izlemedim ama sözleri beni çok onore etti. Ben güzel şarkılar söylemeye devam edeceğim, o da insanları gülümsetmeye devam etsin.