Tuğçe Aydın, kızana annesinin adını verdi

2023'te Muhammet Aydın ile nikâh masasına oturan Tuğçe Aydın, üçüncü çocuğunu dünyaya getirdi. Aydın, kızına Necla Hira adını verdiğini duyurdu.

DUA İSTEDİ

Kızının sağlık sorunları yaşadığını ifade eden Tuğçe Aydın; "Gece 03.30 gibi gelen sancımın doğum sancısı olduğunu düşündük. Doktor bebeğimizin plasentadan ayrılma riski olduğunu fark etti ve bizi hemen doğuma aldı. Tüm ekibine ve kendisine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Hiracığımızın kan değeri maalesef biraz düşük. Yoğun bakım riski var ama eminim benim kızım onca şeye rağmen karnımda çok güçlüydü şimdi de öyle güçlü olacak ve en kısa zamanda kucağımıza alacağız. Dualarınızı eksik etmeyin" dedi.