Tuğçe Aydın, kızana annesinin adını verdi
Ferdi Tayfur ile Necla Nazır'ın kızları Tuğçe Aydın, üçüncü bebeğinin dünyaya getirdiğini ancak Necla Hira adını verdiği kızının sağlık sorunları yaşadığını açıkladı
2023'te Muhammet Aydın ile nikâh masasına oturan Tuğçe Aydın, üçüncü çocuğunu dünyaya getirdi. Aydın, kızına Necla Hira adını verdiğini duyurdu.
DUA İSTEDİ
Kızının sağlık sorunları yaşadığını ifade eden Tuğçe Aydın; "Gece 03.30 gibi gelen sancımın doğum sancısı olduğunu düşündük. Doktor bebeğimizin plasentadan ayrılma riski olduğunu fark etti ve bizi hemen doğuma aldı. Tüm ekibine ve kendisine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Hiracığımızın kan değeri maalesef biraz düşük. Yoğun bakım riski var ama eminim benim kızım onca şeye rağmen karnımda çok güçlüydü şimdi de öyle güçlü olacak ve en kısa zamanda kucağımıza alacağız. Dualarınızı eksik etmeyin" dedi.
Muhammet Aydın - Necla Nazır - Tuğçe Aydın
Tuğçe Aydın'ın, geçtiğimiz yıl da Lina adını verdiği kızı dünyaya gelmişti. Tuğçe Aydın'ın Taner Şafak ile evliliğinden Efe adında bir oğlu daha bulunuyor.
FERDİ TAYFUR İLE KIZI TUĞÇE TAYFUR NEDEN KÜSTÜ?
2 Ocak 2025'te vefat eden Ferdi Tayfur, kızı Tuğçe'nin Muhammet Aydın ile evlenmesine karşı çıkmış ve kızının nikâhına katılmamıştı. Ünlü sanatçı, kızının "Tayfur" soyadı ile marka oluşturmasının ardından avukatı Hakan Tamgüç aracılığıyla sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla kızına "Soyadımı kullanma" çağrısında bulunmuştu. Tayfur, kızı Tuğçe Aydın ve büyük oğlu Timur Turanbayburt'a miras bırakmamıştı. Miras listesinde adı geçmeyen kızı Tuğçe Tayfur Aydın ile oğlu Timur Turanbayburt, 'Saklı Hak'tan faydalanıp mirastan pay alma adına dava açmıştı.
Timur Turanbayburt - Tuğçe Aydın