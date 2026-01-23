Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Resim Tuğçe Çalımbay’dan yeni sergi: 'HIDDEN'

        Tuğçe Çalımbay’dan yeni sergi: 'HIDDEN'

        Türk futbolunun efsane isimlerinden Rıza Çalımbay'ın sanatçı kızı Tuğçe Çalımbay'ın 'HIDDEN' başlıklı kişisel sergisi, 8 Şubat'ta Galeri Binyıl'da sanatseverlerle buluşacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.01.2026 - 14:45 Güncelleme: 23.01.2026 - 14:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tuğçe Çalımbay'dan yeni sergi: 'HIDDEN'
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Modern bir anlayışla gelenekselliği de koruyan Galeri Binyıl, özel projesi Binyilart Project kapsamındaki sergilerine Tuğçe Çalımbay’ın “HIDDEN” başlıklı kişisel sergisi ile devam ediyor.

        Tuğçe Çalımbay’ın Sergisi, 8 Şubat – 31 Mart 2026 tarihleri arasında Galeri Binyıl & Urla Statera Vineyards’da sanatseverlerle buluşacak.

        Türk futbolunun efsane isimlerinden Rıza Çalımbay’ın sanatçı kızı Tuğçe Çalımbay’ın “HIDDEN”da izleyiciyi yalnızca görmeye değil, bakmaya, hissetmeye, durmaya ve kendi iç dünyasıyla yüzleşmeye davet ediyor.

        Tuğçe Çalımbay’ın doğanın sihirli gücünü ve içselliğini ele alan eserlerinde, tuz kristallerinin ışıkla kurduğu ve birbirinin içine işleyen ilişki, doğada içerisinde ki mekanın naturel atmosferiyle harmanlanarak dingin ama düşündürücü bir deneyim sunuyor.

        Bu yaratım hikâyesinin fikri, bir tatil sırasında karşılaştığı dar, karanlık ve kasvetli bir kaya geçidinde başlıyor. Başlangıçta sıradan bir doğa yürüyüşü gibi görünen bu iç yolculuk, birkaç adım sonra karanlığı ve sessizliğiyle farklı bir anlam kazanıyor. Çalımbay için bu sadece fiziksel bir geçiş değil, kendi derinliklerine, uzun süre kaçtığı korkulara ve sonrasında anılara doğru yapılan içsel bir yolculuğa dönüşüyor.

        Çalımbay’ın resimlerinde ki klostrofobik korku, taş ve tuz dokularıyla daha da belirginleşiyor. Sert yüzeyler kendi mağarasında sıkışmışlık hissi yaratırken; soğuk tonlar içe kapanmayı, sıcak renklerde beliren çatlaklar ise çıkış ve dönüşüm isteğini simgeliyor. Tuzun kristalize yapısı donmuş anıları, taşın sertliği ise korku ve çaresizliği temsil ediyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kocaeli'de belediye otobüsü kaza yaptı; yaralılar var

        Kocaeli'de belediye otobüsü kaza yaptı; yaralılar var

        #Tuğçe Çalımbay
        #Galeri Binyıl
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ahmet Özer'e 6 yıl 3 ay hapis cezası
        Ahmet Özer'e 6 yıl 3 ay hapis cezası
        Kuryeyi ezmişti! Trafikteki dehşette karar!
        Kuryeyi ezmişti! Trafikteki dehşette karar!
        Ufuk Özkan'a donör bulundu
        Ufuk Özkan'a donör bulundu
        G.Saray'a Avrupa'da dev gelir: Kasasını doldurdu!
        G.Saray'a Avrupa'da dev gelir: Kasasını doldurdu!
        ABD'de ICE ekipleri 5 yaşındaki çocuğu babasıyla gözaltına aldı
        ABD'de ICE ekipleri 5 yaşındaki çocuğu babasıyla gözaltına aldı
        Oğlu cinayete kurban giden anneyi kahreden görüntü!
        Oğlu cinayete kurban giden anneyi kahreden görüntü!
        Fransa Rusya'dan gelen tankeri denetledi
        Fransa Rusya'dan gelen tankeri denetledi
        Ergin Ataman'a İsrail'de çirkin saldırı!
        Ergin Ataman'a İsrail'de çirkin saldırı!
        Cüzdanlarda hangi paradan ne kadar var?
        Cüzdanlarda hangi paradan ne kadar var?
        Ölen kocasının kardeşini öldürdü... Yenge cinayetten tutuklandı!
        Ölen kocasının kardeşini öldürdü... Yenge cinayetten tutuklandı!
        Aston Villa'dan Abraham için flaş teklif
        Aston Villa'dan Abraham için flaş teklif
        İstismar mağduru çocukların görüntüsünü çekmiş! Cani sapık için karar!
        İstismar mağduru çocukların görüntüsünü çekmiş! Cani sapık için karar!
        Borsada tarihi zirve
        Borsada tarihi zirve
        TIR hurdaya döndü! Sürücü hayatını kaybetti
        TIR hurdaya döndü! Sürücü hayatını kaybetti
        Galatasaray, Karagümrük deplasmanında!
        Galatasaray, Karagümrük deplasmanında!
        TikTok'un ABD'deki satışı tamamlandı
        TikTok'un ABD'deki satışı tamamlandı
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        "Alkışı hak ediyor!"
        "Alkışı hak ediyor!"
        Altın rekor kırmaya devam ediyor
        Altın rekor kırmaya devam ediyor
        Alarmdan dakikalar önce uyananlar dikkat!
        Alarmdan dakikalar önce uyananlar dikkat!