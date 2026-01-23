Tuğçe Çalımbay’dan yeni sergi: 'HIDDEN'

Modern bir anlayışla gelenekselliği de koruyan Galeri Binyıl, özel projesi Binyilart Project kapsamındaki sergilerine Tuğçe Çalımbay’ın “HIDDEN” başlıklı kişisel sergisi ile devam ediyor.

Tuğçe Çalımbay’ın Sergisi, 8 Şubat – 31 Mart 2026 tarihleri arasında Galeri Binyıl & Urla Statera Vineyards’da sanatseverlerle buluşacak.

Türk futbolunun efsane isimlerinden Rıza Çalımbay’ın sanatçı kızı Tuğçe Çalımbay’ın “HIDDEN”da izleyiciyi yalnızca görmeye değil, bakmaya, hissetmeye, durmaya ve kendi iç dünyasıyla yüzleşmeye davet ediyor.

Tuğçe Çalımbay’ın doğanın sihirli gücünü ve içselliğini ele alan eserlerinde, tuz kristallerinin ışıkla kurduğu ve birbirinin içine işleyen ilişki, doğada içerisinde ki mekanın naturel atmosferiyle harmanlanarak dingin ama düşündürücü bir deneyim sunuyor.

Bu yaratım hikâyesinin fikri, bir tatil sırasında karşılaştığı dar, karanlık ve kasvetli bir kaya geçidinde başlıyor. Başlangıçta sıradan bir doğa yürüyüşü gibi görünen bu iç yolculuk, birkaç adım sonra karanlığı ve sessizliğiyle farklı bir anlam kazanıyor. Çalımbay için bu sadece fiziksel bir geçiş değil, kendi derinliklerine, uzun süre kaçtığı korkulara ve sonrasında anılara doğru yapılan içsel bir yolculuğa dönüşüyor.