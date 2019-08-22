İçişleri Bakanlığı'nca teröre destek verdiği gerekçesiyle görevden alınan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün yerine göreve gelen Mardin Valisi Mustafa Yaman, belediye başkanı olarak görevlendirilmesinin ardından ilk iş olarak işten çıkarılan şehit yakınlarını yeniden işe aldı.

VALİ MUSTAFA YAMAN: ARTIK TERÖR ÖRGÜTÜNE PARA GİTMEYECEK

Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Vali Mustafa Yaman, geçtiğimiz günlerde "Daha önce de geldiğimizde vatandaşlarımıza 'Sizin için çalışacağız.' demiştik. Bundan sonra da öncelikle kadınlar, gençler, öğrenciler ve dezavantajlı gruplar olmak üzere 850 bin Mardinlinin tamamına hizmet edeceğiz. Artık terör örgütüne para gitmeyecek, milletimiz için harcanacak" ifadelerini kullanmıştı.

HDP'lilerden teslim aldığı belediyede ilk iş olarak Ahmet Türk tarafından işten çıkarılan 11 şehit yakınını işe alan Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Vali Mustafa Yaman’a teşekkür açıklamaları sürürken Vali Yaman’a bir teşekkür açıklaması da Eski manken Tuğçe Kazaz’dan geldi.

TUĞÇE KAZAZ'DAN TEŞEKKÜR

Twitter hesabından yaptığı açıklama ile kayyum atamalarını doğru bir karar olduğunu belirten Kazaz, "Madem ki belediyeler terör yapılanmaları için açık birer hedef, öyleyse seçilen bir kaç kişiyi cezalandırmak yerine bu açığı giderene dek belediye başkanları seçim yerine atama ile tayin edilsin. Böylece liyakat sahibi iş yapabilen kayyumlar atanırken bu tehditten de kurtulalım. Ayrıca Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na kayyum olarak atandığı gibi bu ülkenin namusu ve onuru şehitlerimizin emaneti olan ailelerine sahip çıktığı için Sn. Mustafa Yaman'a bir vatandaş olarak teşekkür ediyorum. Umarım böylesine onurlu bir duruş sergileyenlerin sayısı artar" ifadelerini kullandı.

— Tuğçe Kazaz (@Tugce_official) August 19, 2019

— Tuğçe Kazaz (@Tugce_official) August 19, 2019

TUĞÇE KAZAZ KİMDİR?

26 Ağustos 1982'de Balıkesir Edremit'te doğan Tuğçe Kazaz, Miss Turkey 2001 birincisidir. 1.83 metre boya sahiptir.

İstanbul Yeditepe Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde öğrenim gördü. 2001 yılında Miss Turkey güzellik yarışmasında birincilik elde etti. 2003 yılında Kampüsistan isimli gençlik dizisinde rol aldı.

2005 yılında George Seitaridis ile evlenerek Yunanistan'a gitti. Nikahtan önce Rum Ortodoks dinine geçerek Maria Seitaridis adını aldı. Üç yıl süren bu evliliğin ardından Türkiye'ye ve Müslümanlığa döndü.