Tuğçe Tayfur: Susuyorsam kızlarım için

Sanatçı Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur, 2023 yılında Muhammet Aydın ile hayatını birleştirmişti. Üçüncü evliliğini yapan Tayfur, eşinin kendisini aldattığını öne sürerek boşanma davası açmıştı.

Hakkındaki iddiaların basına yansımasının ardından Muhammet Aydın, aldatma suçlamalarını reddetmiş; iki kızına seslendiği açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı, "Can parçalarım, can kızlarım… Ben annenizi aldatmadım. Büyüdüğünüzde zaten gerçeği bileceksiniz ama yine de babanız açıklama yapmış olsun."

Çift, geçtiğimiz günlerde Nişantaşı sokaklarında tartışırken kameralara yansımış, aralarındaki gerginlik aldatma iddialarının gölgesinde sert bir hesaplaşmaya dönüşmüştü.

Boşanma süreciyle gündemde olan Tuğçe Tayfur, son olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti. Bir fotoğrafını paylaşan Tayfur, "Neyim olursan ol, sakın hayal kırıklığım olma. Orası çok kalabalık, tanıyamam seni." ifadelerini kullandı.

Tayfur ardından şu dikkat çeken açıklamayı yaptı; "Ben nereye gitsem 'Ben de geleceğim' deyip bulunduğum her yerde peşimden koşmayı bırak. Ayaklarıma kapanan sensin; daha neler diyeceğim de susuyorum. Ama susuyorsam kızlarım için… Çünkü onların benden başka kimsesi yok. Karşımda duran kişi, eline telefonunu alıp en özel şeyleri bile paylaşabilecek karakterde biri olduğu için çocuklarımı koruyabilecek tek kişi benim. Bendeki güzellik sadece sana özel değil, Allah vergisi… Maşallah deyin."