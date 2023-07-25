Tuğçe Tayfur'un eski nişanlısı Burak Kalfa suç duyurusunda bulundu

Tuğçe Tayfur ile eski nişanlısı Burak Kalfa arasında sular durulmuyor. Kalfa, Tayfur hakkında iftiraya uğradığı ve asılsız ithamlarla itibarını zedelediği iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunulan suç duyurusu dilekçesinde, "Bir dönem duygusal ilişki yaşadığım ve saygı ve sevgi çerçevesinde ilişkimi noktaladığım şüpheli Tuğçe Tayfur sanat dünyasında tanınan bir kişidir. Şüpheli tarafından 19 Temmuz 2023 tarihinde sosyal medya hesabından hakkımda hiçbir gerçekliği olmayan asılsız ithamlar ile tarafımın gerek ticari gerekse de şahsi itibarını zedeleyen paylaşımlarda bulunulmuş olup şüphelinin gerçekleştirdiği bu eylem kişilik haklarıma saldırı niteliğindedir. Şüphelinin cezalandırılmasını ve bu paylaşımlarına devam ettiği sürece gerek iş hayatımın gerek ise sosyal hayatımın olumsuz etkilenmesinden dolayı yapmış olduğu paylaşımlarla alakalı erişim yasağı getirilmesini talep ederim" ifadelerine yer verildi.

Suç duyurusunun ardından Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'nda basın mensuplarına açıklama yapan Burak Kalfa, "Tuğçe Hanım ile 6 - 7 ay önce ayrıldık. Ayrıldıktan sonra aradan 5 ay geçti ve benim bir ilişkim başladı. Yeni ilişkimle resim koydum. Akabinde "Bana hakaret ederdi, küfür ederdi, dayak atardı" dedi. Dayak attıysam raporu nerede? Biz de savcılığa geldik, sayın savcımızla görüştük. Kendisi hakkında da suç duyurusunda bulunduk. Bir kadının ağzına yakışmayacak hareketler yapıyor. Ben kendisinden davacı ve şikâyetçi olduğumu söyledim. Ben bu olayların kapanmasını da istiyorum. Yine kendisi saygı duyduğum bir insan olarak kalacak. Ferdi baba üzerinden, onun kitlesi üzerinden böyle bir savaşa kalkışıyor. Bunların hepsi savcılık aşamasında çıkacaktır ortaya" dedi.

Burak Kalfa açıklamasının devamında, "Ben buradan Ferdi Baba hayranlarına söylüyorum, bizim yine aile büyüğümüz, babamızdır. Bizim asla böyle bir hakaretimiz olmamıştır ve olmayacaktır. Bunların hepsini artık yargıya taşıdık. Yargı gereken cevabı verecektir. Kendisi benim aile yapıma uymak için kapandı. Ben Ferdi Amca ile de görüştüm bu arada. Kimi tehdit edelim biz? Peki ettiysem eğer bu mesajlar nerede? Dövdüysem darp raporu nerede? Aile baskısıyla bu hale geldik. Aileler tanıştırdı bizi. Ben bir gözümü açtım nişanlanmışım. Nişanlanacak bir adam değilim" ifadelerini kullandı.

Tuğçe Tayfur, şu açıklamayı yapmıştı: Seni adalete teslim ediyorum. Uzaklaştırma kararın olmasına rağmen durmuyorsun ama seni elbet savcılık yakalayacak ve hak ettiğin cezayı alacaksın.

35 yaşındaki Tuğçe Tayfur, Burak Kalfa ile Eylül 2022'de nişanlanmıştı. Tayfur ile Kalfa, nişan töreninden 16 gün sonra ayrılmıştı. Ayrılıktan bir süre sonra barışan Tuğçe Tayfur ile Burak Kalfa birkaç ay sonra yeniden ayrılmıştı.

Avukatım, hukuki süreci takip ediyor.

Beni sahipsiz sandın ama değilim Burak Efendi...

Arkamda beni seven bir sürü insan var ve onların manevi desteğiyle bu hukuk savaşına giriyorum.

Ben artık 6 aydır yaptığın psikolojik şiddete, küfürlerine, tehditlerine, şantajlarına karşı sessiz kalmayacağım. Senin nasıl biri olduğunu öğrenip ayrılmak istediğimde beni eve kilitlediğin günler için, beni yumruklayıp " İstediğim mekânda sahneye çıkacaksın" dediğin günler için, siyasete girmek için adımı kullandığın günler için, annemi - babamı ve beni zarar vermekle tehdit ettiğin için ben gemileri yaktım artık!

Elimde videoların var diye beni zorla yanında tuttun ama Allah artık öyle büyük ki kimseden korkmuyorum!!!

Benimle birlikte birkaç kadının daha canını yaktığını biliyorum ve eminim onlar da sessiz kalmayacak!

Başına gelecek her şeyden sen sorumlusun Burak Kalfa!