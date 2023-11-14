Tuğçe Tayfur yeniden anne olacak
Tuğçe Tayfur, hamile olduğunu açıkladı. Yeniden anne olmaya hazırlanan Tayfur, "Ay, çok heyecanlıyım" dedi
Ferdi Tayfur ile Necla Nazır'ın kızları Tuğçe Tayfur, Burak Kalfa'dan ayrıldıktan 4 ay sonra evlenmişti. Tayfur, kısa bir süre önce tanıştığı sevgilisi Muhammet Aydın ile nikâh masasına oturmuştu.
ANNE OLUYOR
Mutlu birlikteliklerini sürdüren çiftten müjdeli haber geldi. Taner Şafak ile ilişkisinden Taner Efe adında bir oğlu bulunan Tayfur, hamile olduğunu duyurdu.
"ÇOK HEYECANLIYIM"
İkinci kez anne olmaya hazırlanan Tuğçe Tayfur, eşi ve bebeğinin ultrason fotoğrafıyla objektif karşısına geçti. Tayfur, "Ay, çok heyecanlıyım" ifadelerini kullandı. İkiliye takipçilerinden çok sayıda tebrik mesajı yağdı.
"DOĞRU DUVAR YIKILMAZDI"
Tuğçe Tayfur, Muhammet Aydın ile evlenmesinin ardından, "Ciddi bir şeyler yazıp yazıp siliyorum ama o kadar mutluyum ve çok uzun zaman sonra o kadar kendim gibiyim ki ciddi bir şeyler yazamayacağım. Bizler ne kadar planlar yapsak da sonunda Allah'ın dediği oluyor. Elhamdüllilah Allah, seni bana gönderdi. Ne de güzel etti... Tabii sana ne ithamda bulundular ama bir kulağımızdan girdi, bir kulağımızdan çıktı. Çünkü doğru duvar yıkılmazdı. Allah için seni çok seviyorum" sözleriyle mutluluğunu dile getirmişti.
Fotoğraflar: Instagram