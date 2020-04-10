TÜGİAD’dan 'ilave paket' önerisi

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Türkiye Genç İşadamları Derneği'nden (TÜGİAD) koronavirüs salgınına karşı 'ilave paket' önerisi geldi. TÜGİAD'dan yapılan yazılı açıklamada 'Ekonomik İstikrar Kalkanı' ve ardından açıklanan ilave tedbirlerle, hükümetin koronavirüs salgını yüzünden zor bir süreçten geçen geçirdiğimiz sanayi ve ticaret dünyasına destek olmaya devam ettiği belirtilerek "Devletimize, bu süreçte almış olduğu tedbirler ve göstermiş olduğu hızlı reaksiyon için teşekkür ediyoruz. Reel sektörün fikirlerinin ve önerilerinin de değerlendirileceğini umuyor, bu süreci el birliği ile en az hasarla atlatabileceğimizi ümit ediyoruz. Çalışanların işini kaybetmemesi, işletmelerin kapanmaması, her ölçekte işletmenin ayakta kalabilmesi, üretim ve ihracatın kaldığı yerden devam edebilmesi ve oluşabilecek durgunluk piyasasına bugünden tedbirler alınabilmesi en büyük temennilerimizdir" denildi.

Açıklamada TÜGİAD üyelerinin, hükümetin açıkladığı paketler ve desteklerle ilgili görüşleri, reel sektördeki yansımaları ve ilave önerileri ise şu şekilde sıralandı:

"İçinde bulunduğumuz bu süreçte Kamu Bankalarımızın üzerine büyük bir yük binmiştir, açıklanan teşvikler ve destekler neticesinde Kamu Bankalarına çok yoğun başvuru olmaktadır. Öncesinden Kamu Bankaları ile herhangi çalışması olmayan firmaların açıklanan imkanlardan; Bankaların tahsis departmanlarının, mevcut şartlardaki tedbirlerden dolayı yaşadığı kadro eksikliği, başvuru yoğunluğu gibi sebepler nedeniyle çalışamaz hale gelmesi sonucunda faydalanamamalarına neden olmakta ve bu firmalar için mağduriyet oluşturmaktadır. Yeni yönetmeliklerle Kamu Bankaları ile açıklanan destekler öncesinde faaliyeti olmayan firmalarında bu imkanlardan hızlı bir şekilde faydalanabilmelerinin önü açılmalıdır.

Özellikle katılım bankacılığında yapılandırma süreçleri, ilave maliyetler sebebi ile çok masraflı olmaktadır. Yapılandırılması istenen kredilerin kapatılması ve açılması ile ilgili ciddi masraflar oluşmaktadır. Bu süreçlerin daha masrafsız bir hale getirilmesi beklentiler arasındadır."

'ERTELENEN KREDİYE FAİZ TAHAKKUK EDİLMESİN'

TÜGİAD bunun yanında özel bankalara ise şu çağrıda bulundu:

"Özel bankalar bu süreçte maalesef Kamu Bankalarının göstermiş olduğu katkıyı ve hızlı refleksi gösterememektedirler. Özel Bankalarında bu sürece Kamu Bankalarına yakın bir seviyede katılabilmesi için, açıklanan paketler ile ilgili uygulama yönetmeliklerinin hızlı bir şekilde uygulama birimlerine iletilmesinde büyük fayda bulunmaktadır. Firmaların bu süreçte gelir elde edemedikleri için Kamu Bankaları öncelikli olmak üzere tüm bankalardan beklentileri ertelenen kredilerine faiz tahakkuk ettirilmemesidir. Reel sektörün bu hususta büyük beklentisi mevcuttur."

Açıklamada ayrıca şu öneri ve görüşler yer aldı:

"Bankaların finansman sağlamak için talep ettikleri ipotek işlemlerinin tapu dairelerine gidilmeden online olarak yapılabilmesinin önünün açılmasında büyük fayda bulunmaktadır.Benzer şekilde açıklanmış olan gayrimenkul satış teşviklerinin sonuç verebilmesi için bu kapsamdaki gayrimenkullerin online olarak satış işlemlerinin sonuçlanabilmesi beklentiler arasındadır."

"Tüm destek ve ertelemeler temel olarak mücbir sebep kapsamındaki firmaları kapsamaktadır. Fakat imalat sanayi içerinde bulunan firmaların üretimleri tüm sektörlere hitap ettiği için, tüm imalat sanayinin ve hizmet sektörlerinin de bu erteleme ve desteklerden faydalanmaları beklentiler arasındadır. Özellikle inşaat ve gıda tarım sanayilerinde çalışmalar devam etmekte ve bu sektörlerdeki işgücü ve firmalar için çeşitli riskler doğurmaktadır."

"Müteahhitlik hizmetleri ve müşavirlik sektöründe faaliyet gösteren firmaların, yurt dışında görevli personelini yurt içine getiremedikleri için personellerinin iş akitlerinin fesih edememeleri, yurt içi çalışan statüsüne getirememeleri,mücbir sebep kapsamında yurtdışında tatil edilen projeleri için SGK ve diğer tahakkukların devam ettiği ve proje tamamlanmış veya durdurulmuş olsa dahi SGK ödemelerinin yurtdışı işçisi olarak ödemeye devam etme zorunluluğunun kaldırılması beklentiler arasındadır."

"Otomotiv ve tekstil sektörlerinin beklentileri arasında, birikmiş KDV alacaklarının; Doğalgaz, Elektrik vb. gibi kamusal alacaklarla mahsup edilmesi gelmektedir. İşe devam kredisinin kullanım koşullarının ve cezai şartlarının en hızlı şekilde belirlenmesinde büyük fayda bulunmaktadır."

"Tarımsal faaliyetlerde bulunan firmaların, gıda dışı tarım ürünlerinin mevcut satış ve nakliye kanallarının kapalı olması nedeniyle, (Örneğin:Hasadı gelen çiçeklerin müşteri bulunmadığından dolayı tarlada bozulması ve üreticinin hiçbir gelir elde edememesi) desteklenebilmesi önem arz etmektedir. Gıda kapsamındaki tarım ürünlerinde, ihraç edilemeyecek ürünlerin, iç piyasaya devlet sübvansiyonları ile sunulabilmesi hem üreticiyi koruyacaktır hem de şu sürede halkımızın ucuz ve taze ürüne ulaşımına büyük katkı sağlayacaktır."

'STK'LAR DESTEKLENMELİ'

"Turizm sektörü de henüz sezon açıp açamayacağı belirsiz olduğu için özel olarak destek bekleyen sektörler arasındadır. Kongre ve Toplantı (MICE)sektörünün önümüzdeki 5 ay boyunca faaliyete girebileceği öngörülmemektedir, bu sektördeki yetişmiş iş gücünün işsiz kalmaması tüm sektörlerin beklentileri arasında olan SGK ve diğer kamusal giderlerin bu süreçte tahakkuk ettirilmemesi bu sektöründe beklentileri arasındadır. Sivil Toplum Kuruluşları da Türkiye'de bu süreçte ciddi mağduriyetler yaşamaktadırlar. Faaliyetlerini tamamen üyelerinin katkıları ile sürdüren STK’lar da mücbir sebep içinde bulunan kuruluşlardan sayılmalı ve finansman imkanları ile de desteklenmelidirler."

"Genel olarak tüm sektörlerin ortak beklentileri; Ertelenen SGK, Muhtasar vb. kamusal ödemelerin bu süreçte çalışılamadığı ve ertelenen ödemelerin ilerleyen süreçte ödeme sorunlarına yol açacağı için tahakkuk ettirilmemesi ve KÇÖ (Kısa Çalışma Ödeneği) başvurularının çok hızlı bir şekilde neticelendirilmesidir.

Yukarıda özetlemeye çalıştığımız reel sektör değerlendirmeleri ve beklentileri doğrultusunda,yaşadığımız bu zorlu sürecin devletimizle birlikte ele ele, omuz omuza kısa bir süre içinde atlatabileceğimiz bir süreç olmasını,üretimimize ihracatımıza kaldığımız yerden devam edebilmeyi umuyoruz."