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TÜGİAD’ın ilk kadın başkanı Nilüfer Çevikel oldu

TÜGİAD’da, ilk kadın Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel görevine başladı. Türkiye çapında 800’den fazla üyesi ile 60’ın üzerinde sektörü temsil ederek yıllık 15 milyar dolarlık ihracat ve 23 milyar dolarlık ithalata yön veren TÜGİAD’ın yeni Yönetim Kurulu Başkanı Çevikel, katma değerli üretim yapan, ‘yükte hafif, pahada ağır’ ihracatı destekleyecek sektörlere odaklanacaklarını belirtti.

TÜGİAD’ın ilk kadın başkanı Nilüfer Çevikel oldu
HABERTURK.COM

Türkiye’deki ilk ulusal ve tek uluslararası genç iş insanları derneği olan Türkiye Genç İş Adamları Derneği (TÜGİAD),2021 yılı faaliyetlerine Nilüfer Çevikel başkanlığında başladı. TÜGİAD’ın 35 yıllık tarihindeki ilk kadın Yönetim Kurulu Başkanı olan Çevikel, genç sanayici ve iş insanlarının Türkiye’deki ve yurt dışındaki en önemli temsilcisi olmaya devam edeceklerini belirtti.

Kadınların her zaman aktif rol üstlendiği TÜGİAD’da ilk kadın Yönetim Kurulu Başkanı olmaktan duyduğu mutluluğu ifade eden Çevikel, TÜGİAD’ın 2021 yılında Türkiye çapında açacağı yeni şubelerle daha fazla genç girişimciye ulaşacağının altını çizdi.
Türkiye’nin kalkınma ve ihracat hedeflerine katkı vereceklerini ifade eden Çevikel, Türkiye’nin kendi teknolojisini üreten ve ihraç eden bir ülke olması yolunda iş dünyası ile devlet arasında ortak çalışma platformları oluşturmak istediklerini söyledi.

'ODAĞIMIZ TEKNOLOJİ'

Endüstri 5.0’ın konuşulduğu dijitalleşen dünyada, teknolojinin ekonomik büyüme için hayati önem taşıdığını belirten TÜGİAD Başkanı Nilüfer Çevikel, "Dijitalleşme dünyamızda uzun yıllardır etkisini gösteriyordu. Teknolojik yatırımlar birçok ülkenin, yerli ve yabancı pek çok şirketin en önemli gündem maddesiydi. 2020 yılında yaşadığımız Kovid-19 krizi dijitalleşmenin hızını artırdı ve etki alanını genişletti. 2023 hedefleri doğrultusunda Türkiye’nin teknolojiyi üreten ve satan ülke konumunda olması gerektiğine inanıyoruz. Bu noktada biz de TÜGİAD olarak değişen dünyada, yeniliklere yön veren bir noktada kendimizi konumlamak istiyoruz” dedi.

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