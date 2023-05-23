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Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı azaldı

Türkiye İstatistik Kurumunun açıkladığı verilere göre, nisan ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı mart ayına göre yüzde 6,4 düşerek 179 bin 504'e geriledi. Trafiğe kaydı yapılan araçların yüzde 45,2'sini motosiklet, yüzde 37,7'sini otomobil, yüzde 9,8'ini kamyonet, yüzde 4,2'sini traktör, yüzde 2,1'ini kamyon, yüzde 0,5'ini minibüs, yüzde 0,4'ünü otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı azaldı
HABERTURK.COM

Türkiye İstatistik Kurumu trafiğe kaydı yapan taşıtların sayısını açıkladı. Buna göre nisan ayında 179 bin 504 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 6,4 azaldı.

Nisan ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 45,2'sini motosiklet, yüzde 37,7'sini otomobil, yüzde 9,8'ini kamyonet, yüzde 4,2'sini traktör, yüzde 2,1'ini kamyon, yüzde 0,5'ini minibüs, yüzde 0,4'ünü otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oldu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre motosiklette yüzde 5,1 artarken, özel amaçlı taşıtta yüzde 48,4, minibüste yüzde 27,2, kamyonette yüzde 21,7, traktörde yüzde 16,7, kamyonda yüzde 14,8, otomobilde yüzde 11,3 ve otobüste yüzde 6,7 azaldı.


Geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı minibüste yüzde 119,5, motosiklette yüzde 85,7, kamyonda yüzde 37,0, kamyonette yüzde 31,1, otomobilde yüzde 30,4, traktörde yüzde 25,9, otobüste yüzde 17,8 artarken özel amaçlı taşıtta ise yüzde 14,6 geriledi.

Nisan ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 53,6'sını otomobil, yüzde 16,1'ini motosiklet, yüzde 16,1'ini kamyonet, yüzde 7,8'ini traktör, yüzde 3,5'ini kamyon, yüzde 1,8'ini minibüs, yüzde 0,8'ini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

FİAT ÖNDE

Trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 17,5'i Fiat, yüzde 10,0'ı Renault, yüzde 8,2'si Peugeot, yüzde 6,5'i Opel, yüzde 5,7'si Volkswagen, yüzde 5,5'i Hyundai, yüzde 5,5'i Dacia, yüzde 5,0'ı Toyota, yüzde 4,6'sı Mercedes-Benz, yüzde 4,4'ü Skoda, yüzde 4,1'i Citroen, yüzde 3,5'i Ford, yüzde 3,1'i BMW, yüzde 3,0'ı Audi, yüzde 2,3'ü Honda, yüzde 1,8'i Kia, yüzde 1,5'i Seat, yüzde 1,4'ü Chery, %1,1'i Volvo, yüzde 1,0'ı Nissan ve yüzde 4,2'si diğer markalardan oluştu.

Ocak-Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 78,2 artarak 640 bin 414 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 35,3 azalarak 8 bin 701 adet oldu. Böylece Ocak-Nisan döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 631 bin 713 adet artış gerçekleşti.

Trafiğe kaydı yapılan ve trafikten kaydı silinen motorlu kara taşıtları, Nisan 2023

OTOMOBİLLERİN YÜZDE 66'SI BENZİNLİ

Bu dönemde, kaydı yapılan 272 bin 378 adet otomobilin yüzde 66'sı benzinli, yüzde 20,8'i dizel, yüzde 9'u hibrit, yüzde 2,4'ü elektrikli ve yüzde 1,8'i LPG'li araçlardan oluştu. Nisan sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 14 milyon 542 bin 904 adet otomobilin ise yüzde 36,6'sı dizel, yüzde 34,6'sı LPG'li, yüzde 27,4'ü benzinli, yüzde 1,1'i hibrit ve yüzde 0,1'i elektirkli araçlardan oluştu. Yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı ise yüzde 0,2 oldu.

Ocak-Nisan aylarında trafiğe kaydı yapılan 272 bin 378 adet otomobilin yüzde 35,7'si 1300 ve altı, yüzde 24,0'ı 1401-1500, yüzde 21,1'i 1301-1400, yüzde 9,0'ı 1501-1600, yüzde 7,0'ı 1601-2000, yüzde 0,8'i 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip oldu.

2023'ün ilk 4 ayında trafiğe kaydı yapılan 272 bin 378 adet otomobilin yüzde 33,9'u beyaz, yüzde 31,3'ü gri, yüzde 11,9'u mavi, yüzde 8,9'u siyah, yüzde 7,2'si kırmızı, yüzde 3,1'i yeşil, yüzde 2,3'ü turuncu, yüzde 0,7'si kahverengi ve yüzde 0,5'i sarı renkli olarak kayıtlara geçti.

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