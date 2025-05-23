TÜİK açıkladı: Tarla ürünleri, meyve ve sebze gruplarında azalış bekleniyor

Türkiye İstatistik Kurumu, bu yıla ilişkin "Bitkisel Üretim 1. Tahmini"ni açıkladı.

Buna göre, üretim miktarlarının tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde (yem bitkileri hariç) yüzde 5,3, sebzede yüzde 1,7, meyveler, içecek ve baharat bitkilerinde yüzde 24,4 azalacağı tahmin ediliyor. Tahıl ve diğer bitkisel ürünlerde 71,4 milyon ton, sebzede 33 milyon ton, meyve, içecek ve baharat bitkilerinde ise 21,4 milyon ton üretim bekleniyor.

Tahıl ürünleri üretim miktarlarının bu yıl geçen yıla kıyasla yüzde 4,1 azalarak, yaklaşık 37,4 milyon ton olacağı öngörüldü.

Geçen yıla göre, buğday üretiminin yüzde 5,8 azalarak 19,6 milyon tona, arpa üretiminin yüzde 8 gerileyerek yaklaşık olarak 7,5 milyon tona, çavdar üretiminin yüzde 5,5 azalarak 243 bin tona, yulaf üretiminin yüzde 23,1 düşüşle 300 bin tona ineceği, mısır üretiminin ise yüzde 4,9 artarak 8,5 milyon tona çıkacağı tahmin edildi.

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Kuru baklagiller grubunda nohut, kuru fasulye ve kırmızı mercimek üretiminin sırasıyla 605 bin ton, 283 bin ton ve 340 bin ton olması bekleniyor. Yumru bitkilerden patatesin ise geçen yıla göre yüzde 13 azalarak 6 milyon ton üretileceği öngörülüyor.

Yağlı tohumlardan soya üretiminin yüzde 11,1 azalarak 160 bin tona gerileyeceği, ayçiçeği üretiminin ise yüzde 4,8 artışla 2,3 milyon tona çıkacağı tahmin ediliyor. Şeker pancarı üretiminin yüzde 6,5 azalışla 21,5 milyon ton olarak gerçekleşeceği hesaplandı. SEBZE VE MEYVE ÜRETİMİNDE AZALIŞ TAHMİN EDİLİYOR Sebze ürünleri üretim miktarının söz konusu dönemde yüzde 1,7 azalarak yaklaşık 33 milyon ton olacağı öngörüldü. Sebze grubu ürünlerinden karpuzda yüzde 3,5, kuru soğanda yüzde 2,6, patlıcanda yüzde 3,3 üretim artışı beklenirken domateste yüzde 5,7, salçalık kapya biberde yüzde 3,7, taze fasulyede yüzde 4,5 azalış olacağı tahmin edildi. Meyve, içecek ve baharat bitkileri üretim miktarının bu dönemde yüzde 24,4 azalarak, yaklaşık 21,4 milyon ton olacağı hesaplandı. REKLAM Meyve grubunda, bir önceki yıla göre elmada yüzde 38,7, çilekte yüzde 4, şeftalide yüzde 32,1 nektarinde yüzde 35,5, kirazda yüzde 55,7, üzümde yüzde 18,6 üretim azalışı öngörüldü. Turunçgil meyvelerinden mandalinada yüzde 0,6 üretim artışı beklenirken portakalda yüzde 12,4, limonda yüzde 20,9 azalış tahmin edildi. Üretimin, sert kabuklu meyvelerden fındıkta yüzde 27,5, cevizde yüzde 27,7, Antep fıstığındaysa yüzde 54,6 azalması bekleniyor.