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        Haberler Bilgi Yaşam TÜİK Temmuz ayı kira zammı 2025: Temmuz kira zammı ne zaman açıklanacak, konut ve iş yeri kira artış oranı nasıl hesaplanır?

        Temmuz kira zammı ne zaman açıklanacak, konut ve iş yeri kira artış oranı nasıl hesaplanır?

        Temmuz ayı için kira artış oranının belli olmasına kısa süre kaldı. Haziran ayı enflasyon rakamları, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak. Haziran enflasyonu ile birlikte TEFE - TÜFE verileri belli olacak ve Temmuz ayı kira zammı da netlik kazanacak. Bu noktada ''2025 Temmuz kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç olacak, hesaplama nasıl yapılır?'' soruları ev sahipleri ve kiracıların gündeminde yerini aldı. İşte Temmuz kira artış oranı açıklanacağı tarih

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.06.2025 - 16:55 Güncelleme: 18.06.2025 - 17:02
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        Temmuz kira artış oranı için enflasyon rakamları bekleniyor. Yılın altıncı enflasyon verilerini oluşturacak Haziran ayı enflasyon rakamları açıklanacak ve böylece Temmuz ayı kira zammı netleşecek. Bu noktada ev sahipleri ve kiracıların gözü TÜİK'e çevrilmiş durumda. Peki Temmuz kira zammı ne zaman açıklanacak, konut ve iş yeri kira artış oranı nasıl hesaplanır?

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        TEMMUZ KİRA ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

        Haziran ayına ilişkin enflasyon rakamları TÜİK tarafından 3 Temmuz 2025 tarihinde saat 10:00'da duyurulacak ve böylece Temmuz kira zam oranı da belli olacak.

        HAZİRAN ENFLASYON BEKLENTİSİ

        Piyasa katılımcıları anketine göre haziran ayına dair katılımcıların; cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 30,35 iken, bu anket döneminde yüzde 29,86 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 25,06 iken, bu anket döneminde yüzde 24,56 olmuştur.

        2025 yılı Haziran ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 21,40 olasılıkla yüzde 20,00 – 22,99 aralığında, yüzde 47,37 olasılıkla yüzde 23,00 – 25,99 aralığında, yüzde 20,91 olasılıkla ise yüzde 26,00 - 28,99 aralığında artış göstereceği öngörülüyor.

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        HAZİRAN KİRA ARTIŞ ORANI NASILDI?

        Türkiye İstatistik Kurumu'nun mayıs ayı enflasyonunun açıklamasıyla birlikte ev ve iş yerlerine yapılacak kira artış oranı belirlendi. Enflasyon aylık yüzde 1,53 yıllık yüzde 35,41 oldu.

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        Ev ve iş yerlerine yapılacak kira zammı oranı ise yüzde 45,80 olarak öne çıktı. Böylece kira kontrat süresi bu ay dolan işletme sahipleri kiralarına yüzde 45,80 oranında zam yaparak ödeme gerçekleştirecek. Geçtiğimiz ay zam oranı yüzde 48,73 olmuştu.

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