TEMMUZ KİRA ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Haziran ayına ilişkin enflasyon rakamları TÜİK tarafından 3 Temmuz 2025 tarihinde saat 10:00'da duyurulacak ve böylece Temmuz kira zam oranı da belli olacak.

HAZİRAN ENFLASYON BEKLENTİSİ

Piyasa katılımcıları anketine göre haziran ayına dair katılımcıların; cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 30,35 iken, bu anket döneminde yüzde 29,86 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 25,06 iken, bu anket döneminde yüzde 24,56 olmuştur.

2025 yılı Haziran ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 21,40 olasılıkla yüzde 20,00 – 22,99 aralığında, yüzde 47,37 olasılıkla yüzde 23,00 – 25,99 aralığında, yüzde 20,91 olasılıkla ise yüzde 26,00 - 28,99 aralığında artış göstereceği öngörülüyor.