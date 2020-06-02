Rahim Ak rak@cyh.com.tr

Borsada işlem göre Tukaş'ın yüzde 18'lik hissesinin yaklaşık 500 milyon liraya satılmasından 1 gün sonra işlemi yapanlar hakkında 6 aylık işlem yasağı ve borsa dolandırıcılığından işlem başlatıldı. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) bülteninde yer alan karar göre Tukaş'ın yüzde 18'lik hissesinin satışı ile ilgili işlemi yapan şirket ortağı Cengiz Okullu ile Hasan Ergenç ve Hüseyin Solakoğlu hakkında 6 ay işlem yasağı geldi. Yapılan işlem Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'ne göre değerlendirilecek.

DOLANDIRICILIK ŞÜPHESİ İLE BAŞLATILDI

SPK kararında 8.05.2020-29.05.2020 döneminde Tukaş pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/1 maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle; SPKn'nun 1 inci maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen; SPKn’nun 101 inci maddesi ile 128 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında; i) SPKn'nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca işlemi yapan 3 kişiye yasak geldi. İşlem yasağı başladı.

HABERTÜRK YAZDI YASAK GELDİ

BİLGİ SUİSTİMALİ

SPK kararında şu hususlara yer yerildi: "Sermaye Piyasası Kanunu'nun 101/1 maddesi ve V-101.1 Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği’nin 18/3 maddesi uyarınca; 02.06.2020 tarihi gün sonu itibarıyla mülkiyetinde toplam sermayeye oranı yüzde 5 ve üzerinde Tukaş hissesi payı bulunduran Cem Okullu adlı şahsın mülkiyetinde bulunan Tukaş paylarının 6 ay boyunca borsada satışa konu edilmemesine, bu amaçla söz konusu payların kıymet tanımlarının Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından 6 ay boyunca borsa işlemlerine konu edilemeyecek şekilde değiştirilerek izlenmesine, Kurulumuz kararının kamuya duyurulmasından önce, ilgili kişilerin gerçekleştirmiş olduğu veya borsalardaki emir kabul esaslarına göre borsalara intikal ettirmiş oldukları alım veya satım emirleri sonucunda gerçekleşen işlemlere ilişkin takas yükümlülüklerinin yerine getirilmesine ve bu kapsamda gerekli işlemlerin yapılmasına karar verilmiştir."