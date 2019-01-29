Türkiye'nin geçen yılın ağustos ayında maruz kaldığı finansal saldırılar sonrasında döviz hareketliliklerini kullanarak aşırı kar amacıyla haksız fiyat artışlarına giden fırsatçılara hem kamu kuruluşlarınca hem de tüketiciler tarafından göz açtırılmıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da TOBB Ekonomi Şurası'nda dikkati çektiği kur ve enflasyondaki dalgalanmayla orantılı olmayan, akıl ve mantıkla izah edilemeyecek fiyat artışlarıyla mücadele sürüyor.
AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, fiyat artışlarının yoğunlaştığı 30 Ağustos'tan 23 Ocak'a kadar Ticaret Bakanlığının ALO 175 Tüketici Danışma Hattı'na 62 bin 318 başvuru geldi.
Söz konusu tarihten itibaren başvuru sayıları takip eden günlerde azalmakla beraber 1 Ocak-20 Ocak arasında günlük ortalama 70 başvuru düzeyine inmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uyarılarının ardından tüketiciler yeniden harekete geçti, söz konusu günlük rakamlar ortalama 179'a çıktı.
Hükümetin takibi ve denetimler tüketicileri de bu konuda cesaretlendirirken, en büyük denetim mekanizması olan tüketici davranışları söz konusu fırsatçılar üzerindeki baskıyı artırıyor.
ŞİKAYETLERİN YÜZDE 55'İ GIDA FİYATLARIYLA İLGİLİ
Öte yandan Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğünce kasım ayında devreye alınan HFA Mobil uygulamasıyla da tüketiciler haksız fiyat artışına konu ürünün fotoğrafını çekerek sisteme yükleyebildiği gibi ürünle ilgili firmanın özelliklerini ve bu firmaya yönelik şikayetini ilgili birime daha kolay ve hızlı bildirebiliyor.
Daha önce bizzat il müdürlüklerine giderek alınabilen başvurular bu sistem üzerinden çok kısa bir süre içerisinde Türkiye'nin her yerinden Ticaret Bakanlığına aktarılabiliyor.
Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği mobil uygulama 23 Ocak itibarıyla yaklaşık 56 bin kullanıcı tarafından indirilirken, uygulama üzerinden tüketicilerden bugüne kadar 7 bin 348 başvuru geldi.
ALO 175 Tüketici Danışma Hattı'ndan oluşturulan HFA bildirimleri ile mobil uygulama üzerinden toplamda 14 bin 471 şikayet kaydedildi.
Başvuruların yaklaşık yüzde 55'ini gıda ürünlerindeki fiyat artışlarına ilişkin bildirimler oluştururken, bu ürünleri yüzde 10 ile temizlik, yüzde 9 ile bebek ürünleri takip etti.
Mobil uygulama üzerinden yapılan başvuruların illere göre dağılımı incelendiğinde en çok başvurunun 2 bin 423 ile İstanbul'dan, 885 ile Ankara'dan, 358 ile İzmir'den, 320 ile Bursa'dan, 265 ile Kocaeli'den geldiği tespit edildi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.