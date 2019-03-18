- Buna göre, gıda alışverişi yaparken ambalajsız ya da ambalajı bozulmuş besinler satın alınmamalı, ambalajın bombeleşmemiş olmasına dikkat edilmesi önem taşıyor

- Hayvansal besinlerin etiketinde bakanlıkça verilen ve işletme onay numarasının bulunduğu "tanımlama işareti" aranmalı, diğer ürünlerde ise işletme kayıt numarası kontrol edilmeliSürecek...